Santiago Blanco animará la cartelera del Bosch Tour

Morón, provincia de Buenos Aires, fue el lugar elegido por la franquicia Bosch Tour para ofrecer el próximo domingo una interesante gala de kickboxing profesional, que contará entre los protagonistas con la actuación de un representante villamercedino. Se trata de Santiago Blanco, de 21 años, del equipo de La Academia KickBoxing, quien enfrentará a 3 rounds de 3x1 (3 minutos por 1 de descanso) al bonaerense Alexis Laborde, del Dojo Serpiente.

La cartelera se desarrollará en el Viking's Gym & Box, siendo la pelea del "Dragón Blanco" una de las preliminares de la jornada. Santiago hará su presentación en la modalidad low kick hasta 57,800 kilogramos, y será el retorno al cuadrilátero luego de un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus. "Hace 15 meses que no subo al ring y tengo muchas ganas de pelear, de dejarlo todo", comentó el excampeón argentino de full contact, profesional desde 2018.

Santiago, que es instructor en La Academia que dirigen Sonia Albariño y Diego Pereyra, destaca que está en un buen nivel, pese a la falta de competencia. "Empecé a moverme ni bien nos permitieron volver. Después de esos casi 6 meses que estuvimos parados me costó, fue como si no hubiera entrenado nunca; pero gracias a Dios le pude sacar provecho al 2020, así que no me puedo quejar", dijo el villamercedino, que cursa el segundo año de Medicina en la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe).

El combate se iba a realizar en k1 pero el rival no quiso; ahora va a ser en la modalidad low kick, que es mi fuerte (Santiago Blanco)

Consultado por el rival y la estrategia de combate, el también especialista en las modalidades k1 y full contact manifestó: "No lo he visto pelear, pero es de una academia muy buena. Sé que es más grande y estamos en el mismo peso. La idea es estudiarlo en el primer round, sin dejar de tirar golpes. Yo busco el nocaut, pero para eso tenés que arriesgar y te pueden noquear. Es por eso que quiero hacer una pelea inteligente, encontrarlo y frustrarlo, jugar un poco con el ánimo de él. Claro que también la estrategia puede cambiar a medida que avance la pelea, porque también es cuestión de improvisar".

Con 65 combates en su haber entre las etapas amateur y profesional, Santiago aspira a seguir creciendo en el mundo del deporte de contacto. Su objetivo es presentarse en las grandes franquicias de Latinoamérica e incursionar, con el paso del tiempo, dentro de un octógono.

"Mi sueño es pelear en las franquicias más grandes de Latinoamérica, como la WGP de Brasil, y en la MMA. Estoy con todas las ganas y seguramente lo voy a hacer", aseveró el "Dragón", dueño de dos medallas de oro panamericanas conseguidas en Brasil y ganador de un torneo interregional en Uruguay.

Mi sueño es pelear en las franquicias más grandes de Latinoamérica, como el WGP de Brasil, y en la MMA (Santiago Blanco)

La cartelera del Bosch Tour en la localidad de Morón contará con un total de 15 combates, siendo el cruce estelar el que protagonizarán el bahiense Ignacio "La Roca" Tenaglia y el fueguino Gerardo González, en la modalidad k1.



"El Dragón" Blanco. Quiere llegar a la victoria por la vía rápida: el nocaut.

El Road To contará con cuatro representantes de La Academia

La antesala de la gala profesional será una función semiprofesional que contará con 4 representantes de San Luis integrantes de La Academia KickBoxing.

Esta velada se denomina Road To, dará inicio este sábado y ayudará a calentar el ambiente para la megafiesta del kickboxing organizada por la franquicia Bosch Tour.

La lista de académicos que subirán al ring en la localidad bonaerense de Morón incluye a 2 atletas de Villa Mercedes y a 2 de la filial de San Luis.

De Villa Mercedes se presentarán Nicolás Hilgert (hasta 65 kilos en la modalidad k1) y Valentín Gregorio (hasta 57 kilos en la modalidad low kick); mientras que de la capital puntana actuarán Kevin Giménez (hasta 69 kilos en k1) y Alexis Fernández (hasta 65 kilos en low kick).

Luego de un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus, será la primera gala del año para La Academia KickBoxing, que el próximo 24 y 25 de abril estrenará su propio circuito de combate llamado Gladius, con varios títulos semiprofesionales y profesionales en juego.