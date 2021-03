Reclaman que una cooperativa les dé los terrenos que pagaron

La ilusión que nunca se hizo realidad: eso describen las familias que comenzaron a pagar terrenos que jamás pudieron habitar y que adquirieron a través de la cooperativa "Río Seco", que desapareció en un abrir y cerrar de ojos.

Este martes por la mañana, unas 20 personas se manifestaron en las puertas de Tribunales para pedir que la Justicia les dé una respuesta, dado que algunos hicieron una denuncia por estafa en 2015 y hasta el día de hoy no fueron citados para ratificarla, según expusieron. Son alrededor de 150 familias con distintos relatos, pero todas sin el terreno que pagaron. Algunas ya cancelaron la tierra y otras quedaron en la mitad del pago porque se dieron cuenta de que habían sido estafadas.

Con esto queremos que aparezcan más familias estafadas para que puedan denunciar, porque somos muchos (Nahuel Lobelos)

Daniela Amieva comenzó a pagar su terreno en 2013. En ese entonces debía hacer una entrega de $10 mil y pagar mensualmente 60 cuotas de $600. Le faltaba poco para cancelarlo y al notar que los terrenos que estaban ubicados en inmediaciones de la ruta 147 y la ruta a Pescadores habían tomado un aspecto de abandono, comenzó a investigar junto con otros vecinos: "Ya son ocho años que estoy en esta situación. Me acerqué a esta cooperativa porque tenían un proyecto de terrenos a buen precio. Averigüé y estaba todo en regla, hasta tenían permiso de la Municipalidad. Comencé a pagarlo y en 2016, cuando vimos que ya no había más movimiento en las tierras, investigamos qué pasaba y nos dimos cuenta que habíamos sido estafados", explicó.

Esta empresa puso en venta alrededor de 2.260 terrenos y los vendió a todos. Amieva realizó la presentación penal en 2016 y hasta ahora no fue citada para ratificar la denuncia: "Vamos a esperar que nos unifiquen los expedientes para que sea más fácil. Estoy muy preocupada porque llevo ocho años y se me vence la causa, entonces quiero que me cambien la carátula porque si no voy a perder todo", dijo.

Tengo familiares que también ingresaron al plan y están en las mismas condiciones que el resto (Damián Nazarzalla)

Otro de los damnificados es Damián Nazarzalla, quien vino de Buenos Aires para adquirir su terreno en 2015. Pagó 50 cuotas y le faltaban solo diez para cancelar la tierra. Realizó la denuncia en 2018 y tampoco tiene respuestas: "Esto fue constatado y (el proyecto) tenía habilitaciones, hay un registro de la Municipalidad y alguien se tiene que hacer cargo porque el proyecto era grande y somos varias las familias que estamos en esta situación", contó.

Nahuel Lobelos es quien volvió a hacer público el problema que afrontan. Él compró el terreno en 2015 y denunció a la cooperativa en 2018: "Convoqué a todos para hacer un acto de presencia en el Poder Judicial porque necesitamos que nos escuchen, lamentablemente fuimos estafados y queremos nuestro terreno, no queremos que nos devuelvan la plata", expresó.