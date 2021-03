En este camino estamos

La deconstrucción puede ser un proceso lento. Intenso para algunas personas, que suele producir adrenalina en unas y temor en otras. No es sencillo abandonar estereotipos, animarse a dar un paso hacia un abismo donde los parámetros "normales" desaparecen y lo anquilosado es la norma.

Para quienes trabajamos en la Redacción los pasos a veces son más largos y otras, más cautos. Hay algunos con los que nos equivocamos y otros que damos con firmeza porque sabemos de nuestra función social. En los últimos años, la perspectiva de género se ha tornado indispensable para comprender y dar contexto a la información que producimos y difundimos. En ese camino estamos. Sabemos que incorporándola en nuestro diario redactar y en nuestra labor profesional nos permitirá modificar estructuras patriarcales, aquellos límites que hasta ahora se nos presentaban como los convencionales.

Pero este aprendizaje constante pretende involucrar a toda la empresa y ese es otro de los desafíos, puertas adentro.

Cada año, cuando pensamos en la edición especial del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cruzamos ideas y vemos de qué manera evocar una fecha que cada vez nos duele más, por las que no están. En este 2021, en que aún la pandemia nos acecha, quisimos ofrecer un oasis y publicamos las palabras de mujeres que lograron superarse, trascender en su contexto y hacer, muchas veces, fuerza de su dolor.

Pero fuimos un paso más y nos involucramos con nuestras compañeras y compañeros de otras áreas. Quisimos que todas nuestras páginas llevaran el mismo mensaje de lucha que hemos hecho nuestro. Así fue que toda el área Publicidad trabajó en conjunto con los auspiciantes para que los avisos que hoy están en la edición tengan nuestro espíritu.

Fue un trabajo arduo, de idas y vueltas, de mucho diálogo y de explicar el porqué de decir una palabra sí y otra no. Hubo anunciantes que se adaptaron, que nos escucharon, que tuvieron buenísimas ideas, muchos más que el año pasado. Hubo otros —los menos, afortunadamente— que se mantuvieron en sus posturas y buscaron sus propios enfoques para no adherir a esta bandera que lucha contra los estereotipos y la hegemonía. Y hubo unos muy pocos que decidieron no sumarse porque no les interesa dar ese paso.

Fue así que conseguimos una edición que lleva un mensaje común. El camino es largo, pero vamos a transitarlo, fundamentalmente porque tenemos ganas. Hoy agradecemos a quienes acompañan nuestra deconstrucción y aprendizaje.