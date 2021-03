Los Molles también se hará cargo del 50% del valor del boleto estudiantil

Al igual que la Municipalidad de Cortaderas, la Intendencia de Los Molles firmó un convenio con la empresa de transporte Panaholma, para aportar el 50% del boleto estudiantil a todos aquellos alumnos con domicilio en esa población, de modo que puedan viajar a estudiar en las poblaciones vecinas.

El jefe comunal, Héctor “Lalo” Urquiza, el secretario de Gobierno, Federico Fernández, y el encargado administrativo de la compañía, Gabriel Blanco, rubricaron un acuerdo para comenzar a implementar la Beca Municipal de Transporte Estudiantil.

La iniciativa alcanza a alumnos de los niveles primario, secundario y terciario que, ya sea por falta de vacante en la escuela de la localidad o por la elección de una orientación que no esté dentro de la oferta educativa local, deban viajar para cursar en otras localidades.

Los estudiantes que deseen conseguir este beneficio podrán realizar el trámite este martes y miércoles, de 7 a 13 horas, en la mesa de entradas del edificio municipal.

“Tienen que tener domicilio en Los Molles y deberán completar una planilla con los datos particulares con el nombre de la escuela a donde concurren. También tienen que traer una fotocopia de DNI del alumno y del tutor”, detalló Urquiza.

Después de que sea chequeada la información requerida para obtener la Beca Municipal, los chicos deberán presentarse a las oficinas del municipio, donde les entregarán los talonarios con los boletos del mes.

Si no los utilizan a todos por distintos motivos, los podrán emplear en el otro período, ya que no tienen fecha de vencimiento. “Podrán viajar con el descuento dentro del horario escolar y durante los feriados y fines de semanas no regirá el pasaje con rebaja”, aclaró.

Los tickets los utilizarán los estudiantes de Los Molles que asisten a los establecimientos escolares de Villa Larca, Carpintería, Cortaderas, Papagayos y Villa de Merlo.

El intendente dijo que es la primera vez que la municipalidad toma esta iniciativa de entregar la Beca Municipal de Transporte Estudiantil. “El año pasado la íbamos a implementar, pero ante la pandemia de COVID-19 no se pudo hacer, debido a que los chicos no podían asistir a las escuelas”, señaló.