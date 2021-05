Boleto estudiantil: ya hay casi 4 mil aprobados

Hace casi dos meses que todos los estudiantes de la ciudad de San Luis comenzaron a presentar los requisitos para disponer del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG). Hasta el momento las solicitudes que fueron aceptadas son 3.619, mientras que las rechazadas por distintos motivos llegan a 2.965.

“Se van habilitando en forma paulatina desde el 20 de marzo, cuando se lanzó el beneficio. Ayer autorizaron cerca de 500 solicitudes más que aún no las utilizan porque deben primero pasar por la terminal automática de SUBE”, explicó el secretario de Modernización de la Municipalidad de San Luis, Jorge Ledesma.

Según los datos que aportó el funcionario, hasta el momento hay 3.619 solicitudes aceptadas por el Municipio y en condiciones para comenzar a utilizar el boleto. Los usuarios deben pasar por la terminal TAS de SUBE para activarlo. Las que no han sido verificadas son 572, porque pudo haber un error en el número de celular que escribieron a la hora de realizar la solicitud.

También hay 56 solicitudes pendientes de análisis que serán verificadas en los próximos días, mientras que las rechazadas, hasta el momento, son 2.965, por errores de consignación de los datos en la Declaración Jurada.

Quienes no pudieron acceder al beneficio pueden corregir los errores y volver a realizar el trámite.

De las solicitudes aceptadas, el 17% de los solicitantes asiste al nivel escolar inicial, el 19% va al primario, el 36% es del secundario y solo el 28% es del nivel superior.

Los 3.619 autorizados hasta ahora ya pueden utilizar el boleto gratuito, solo que algunos no hicieron el trámite de habilitación: “Están en condiciones de utilizar el servicio, algunos aún no lo hacen porque no se han acercado a una terminal SUBE para aplicar el beneficio a la tarjeta. Cuántos efectivamente están usando el servicio no lo puedo precisar porque a fin de mes SUBE nos va a dar el reporte completo de los viajes con el beneficio del Boleto Estudiantil”, aseguró Ledesma.

Para acceder al pase gratis, los usuarios deberán tener en cuenta que los ingresos familiares del alumno no pueden superar el tope de tres salarios mínimo, vital y móvil y su domicilio debe estar emplazado a no menos de un kilómetro del establecimiento educativo al que asiste.

Se exige el certificado de alumno regular, Documento Nacional de Identidad (DNI), datos de los tutores e ingresos familiares, domicilio en el ejido de la ciudad de San Luis y que el estudiante asista a un establecimiento educativo que esté a más de mil metros del sitio donde reside.