El Malbrán desestimó la existencia de una cepa “Buenos Aires”

El Instituto Anlis-Malbrán aseguró que "no existe" una supuesta variante "Buenos Aires" del coronavirus y detalló que por la multiplicidad de factores que influyen en las mutaciones de los virus "no se puede saber por adelantado cuál va a ser el grado de esa mutación".



El establecimiento científico que depende del Ministerio de Salud de la Nación desmintió así versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre una supuesta aparición de la variante Buenos Aires del virus SARS-CoV-2.



"En Argentina, no se han detectado nuevas variantes consideradas como prioritarias o de preocupación", detalló el Instituto.



Y agregó: "Es importante entender que por la multiplicidad de factores que influyen en las mutaciones de los virus no se puede saber por adelantado cuál va a ser el grado de la mutación como tampoco el impacto clínico y epidemiológico de posibles nuevas variantes".



La posibilidad de la aparición de una mutación del virus de Buenos Aires fue mencionada hoy por el ministro de Salud porteño Fernan Quirós quien se sumó a las afirmación del ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro quien en un reportaje en el canal Todo Noticias, explicó que "hay una mutación del virus y hay circulación de nuevas cepas".

Télam/LE