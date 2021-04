La estatuilla que puede cambiar la historia

El próximo domingo es la 93ª ceremonia de entrega de los Premios Óscar y este año se combinan dos hechos históricos. Por primera vez, dos mujeres compiten por la estatuilla a mejor dirección: Chloé Zhao, por "Nomadland", y Emerald Fennell, por "Promising Young Woman". Además, Zhao será la primera mujer de color nominada. A lo largo de estos 93 años, la academia solo nominó a cinco mujeres cineastas en esta categoría y solo una, Kathryn Bigelow, se llevó el Óscar.

Que las mujeres reclaman su lugar en la industria cinematográfica no es novedad. De hecho, la imagen de Meryl Streep mientras pegaba el grito para apoyar el discurso de la actriz Patricia Arquette sobre las desigualdades en el cine en el año 2015 se hizo viral. Las actrices, directoras y demás trabajadoras de Hollywood se unieron para pedir más presencia en las producciones, frente y detrás de las cámaras.

En 93 años solo fueron nominadas cinco mujeres como directoras. La primera fue la italiana Lina Wertmüller, en 1977, por "Siete bellezas", pero la estatuilla se la llevó John G. Avildsen, por "Rocky". Hubo que esperar 17 años para que la academia nominara a otra directora: en 1994, la neozelandesa Jane Campion fue ternada por la excelente "La lección de piano", aunque el premio fue otorgado a Steven Spielberg por "La lista de Schindler". Diez años más tarde, en 2004, Sofía Coppola fue nominada por "Perdidos en Tokio" y se convirtió en la primera estadounidense en aspirar al Óscar. Tampoco tuvo suerte, dado que el galardón se lo llevó Peter Jackson por "El señor de los anillos: el retorno del rey", pero sí ganó como mejor guion original.

En 2009 llegó el momento: Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en alzar una estatuilla como mejor directora por su filme "Zona de miedo". En 2018, Greta Gerwig fue nominada con "Lady bird", pero no alcanzó a llevarse el premio.

Ese fue el último año en que la academia nominó a alguna directora, hasta ahora. En las ediciones de 2019 y 2020 no hubo mujeres en esa terna y, como por suerte las épocas han cambiado, el reclamo no se hizo esperar.

El año pasado hubo un malestar generalizado porque Greta Gerwig, directora del filme "Mujercitas", quedó fuera de la competencia en ese rubro a pesar de que la película recibió seis nominaciones (entre las que destacan mejor película y mejor guion adaptado). También excluyeron a Lulu Wang, con su película "The farewell"; y a Marielle Heller, directora de "Un amigo extraordinario" ("A beautiful day in the neighborhood"), entre otras.

La falta de paridad se da en todos los ámbitos y la industria cinematográfica no es la excepción. Veremos si en esta edición una mujer levanta por segunda vez la estatuilla y mueve, al menos unas décimas, la balanza.