Solo doce localidades tienen un área oficial de género

Doce localidades de la provincia cuentan con un área de género oficial en sus municipios. La zona que más se destaca es el centro de San Luis y parte del noreste, mientras que en el norte y el sur aún no hay ciudades o pueblos con oficinas de género dentro de las intendencias. Aunque en todas aseguraron que trabajan la asistencia social a mujeres a través de otras dependencias.

Una de las más nuevas es la oficina de Los Manantiales, la única del departamento Belgrano. Comenzó a trabajar hace poco más de un mes y está a cargo de Carolina Salinas. Trabajan con capacitaciones y talleres pero, lo más importante, es que representa un espacio de contención para mujeres y disidencias de la zona. “Cuando se empezó a comentar en Los Manantiales que íbamos a abrir una oficina acá fue como la gran novedad. La gente directamente relacionó a la secretaría con violencia, con divorcio, con mujeres golpeadas. Por la idiosincrasia del lugar tendremos que hacer un cambio cultural, ahora de a poquito van cambiando esa idea en todo lo que significa: trabajar para fortalecer derechos, para hacerlos valer, para escucharte y contenerte. Tal es así que la primera campaña fue sobre el plan de menstruación sostenible y me sirvió mucho para demostrar que no solo se trata violencia, sino muchas otras inquietudes”, destacó la funcionaria. Además, contó que realizaron tres charlas sobre violencia de género y remarcó que hubo mucha participación de varones, con “escucha atenta y muchas consultas”.

Con algo más de trayectoria, en La Toma, Victoria Vilela está al frente de la Coordinación de Políticas Públicas Mujer, Diversidad e Igualdad, que funciona desde el año 2019. “Cuando asumí no había datos, estadísticas, ni información. Teníamos mucho trabajo por delante. Ahora tenemos 45 casos judicializados de violencia de género. Acompañamos y hacemos contención y asistencia. Además acompañamos a hacer la denuncia, a la hora que sea. Es muy importante tener un acompañamiento en ese momento”, indicó. También destacó el buen vínculo que tienen con la Policía y el trabajo interdisciplinario que realizan con profesionales de la salud del lugar. “En los pueblos la gente habla mucho y muchas mujeres no se animan a denunciar o a hablar. Si ellas ven un trabajo en equipo y que hay alguien para contenerlas, es más fácil”, explicó, y agregó: “Ahora tenemos más estadísticas. Nos decían que en La Toma no existía la violencia de género y tenemos una víctima de femicidio. Por supuesto que existía, pero no estaba visibilizado. Cada vez más chicas se acercan”, agregó Vilela.

Viviana Martínez, referente de la Secretaría de la Mujer del Departamento Pringles explicó que, al igual que La Toma, se sumaría la localidad de Estancia Grande con una oficina de género. “Estamos armándola. Se ha comunicado a los intendentes del resto de las localidades sobre la necesidad de hacerlo, pero por una cuestión de protocolos sanitarios quedaron reuniones pendientes. Hay armadas redes de atención locales en el Trapiche, Estancia Grande y Saladillo, integradas por el hospital o centro de salud local, la Policía del lugar, la intendencia, el o la jueza de Paz, la escuela y la secretaría”, remarcó.

En La Punta, Jesica Bustos coordina el Área de la Mujer, desde donde realizan atención primaria, contención psicológica y asesoramiento, además del trabajo social. Esta semana el Municipio firmó el convenio para el Programa Acompañar, a través del cual podrán darle un acompañamiento económico durante seis meses a víctimas de violencia de género. También formarán parte del programa las ciudades de San Luis, Villa Mercedes, La Toma, Renca, La Punta, Merlo, Concarán, Buena Esperanza, San Martín y Juana Koslay.

Por el momento, según el sondeo realizado por El Diario de la República, los departamentos Junín, Dupuy y San Martín no poseen ningún Municipio con un área específica para temas relacionados con violencia de género y derechos de la mujer y diversidades a nivel local.