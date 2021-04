Un grupo ayuda a niños y adolescentes a acceder al material para estudiar

Para que ningún alumno o alumna se quede sin la posibilidad de tener sus apuntes para estudiar, el equipo solidario Botón Rojo les imprime las tareas de manera gratuita a las familias que lo necesiten. Ya han asistido a chicos de los barrios Pabellón Argentino, ATE 2, Santa Rita, 292 Viviendas, Jubilados, Felipe Vallese y Las Américas, entre otros. Quienes lo necesiten pueden mandar los archivos mediante WhatsApp a los teléfonos 2665042483 o 2664876837.

Unas veinte personas conforman esta agrupación que se dedica a asistir a chicos que tienen problemas de salud, entre otras necesidades.

Zulma Arce, una de las integrantes, comentó que el último caso fue de Ángel, un nene que nació con espina bífida y debía trasladarse a Córdoba para realizarse una operación. En ese entonces se pusieron manos a la obra, organizaron una venta de empanadas y lograron juntar 80 mil pesos. También realizaron una rifa, ya que el pequeño con su familia debían quedarse dos meses en la provincia vecina.

Quienes necesiten imprimir los apuntes pueden enviar un mensaje al 2665042483 o al 2664876837.

“Tenía fecha de operación para el 15 de abril, pero cuando llegó le hicieron el prequirúrgico y era positivo de coronavirus. Reprogramaron la cirugía y ahora juntamos dinero para junio. Tratamos de cubrir todos los gastos de la familia”, resaltó.

La iniciativa de imprimir las tareas ya la realizaron el año pasado, por lo que optaron por replicarla este año. “Algunos padres tienen cuatro niños, todos van a diferentes grados y cuentan con un solo teléfono para asistir a las clases virtuales. La única manera de que no pierdan la continuidad escolar es a través de las fotocopias”, dijo Arce, quien precisó que las maestras mandan la tarea por WhatsApp y los papás tienen que sacar las copias, que pueden llegar a costar 15 pesos por hoja.

Para sorpresa de Botón Rojo, también se sumaron algunas empresas que donaron diez resmas de papel y tóner. “Queremos lograr que más gente se prenda a esta propuesta y así llegar a más puntos de la ciudad”, resaltó la integrante del equipo. Explicó que los tutores solo deben mandar las actividades a los teléfonos 2665042483 o 2664876837. Ellos se encargan de bajarlas a una computadora, acomodan un poco el texto y las dejan listas para que al otro día las retiren por el domicilio.

“Hoy atendimos a mucha gente, pero al llegar preguntaban si era gratuito, no lo podían creer. Tengo dos impresoras, lo único que ponemos nosotros es el trabajo solidario y la dedicación para llevarlo adelante. También nos mandaron una cartilla de 70 hojas que se la dieron a un niño a principio de año y su papá no se la pudo comprar. Me llena el alma ayudar”, manifestó.

Según Arce una familia llegó a pie desde la Tercera Rotonda hasta el barrio ATE con su hijo en su changuito para imprimir 170 hojas. "Tienen varios chicos y todos los días deciden quién entra a clases, ya que tienen un solo teléfono y no cuentan con internet, se van hasta una plaza para encontrar señal”, destacó.

“El trabajo que hacemos es mancomunado. Empresas, negocios y familias colaboran para llevar adelante esta gran iniciativa. Nos sorprendió la repercusión que tuvo y queremos llegar a toda la comunidad, para que ningún chico se quede sin estudiar”, dijo Fernando "Pappo" Balagué, otro integrante de Botón Rojo.