Lanzan un ciclo de formación para las personas LGBTIQ+

Para continuar su trabajo por la igualdad, la Secretaría Municipal de la Mujer abrió las inscripciones del Programa Proyectar Futuro, para que la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersex y queer (LGBTIQ+) se pueda capacitar en contenidos académicos en computación, recursos humanos y emprendimientos. Hay tiempo para anotarse hasta el 28 de mayo.

El proyecto surgió de un convenio que firmó la dependencia con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. "Ellos son los que solventan económicamente la propuesta. La apertura del registro comenzó el 17 y en el primer día tuvimos más de quince interesados", explicó Grisel Pollacchi, titular de la cartera.

El principal objetivo de la iniciativa es brindar contenidos, conocimientos y herramientas para que los asistentes puedan tener una salida laboral. "Son gratuitos para los alumnos, tendrá una duración de seis meses y se entregarán certificados al finalizar. Las clases comenzarán los primeros días de junio", expresó la secretaria.

Además, adelantó que también ofrecerán un acompañamiento escolar durante todo lo que dure el ciclo y dictarán talleres basados en temáticas de género y diversidad. "Pretendemos que ellos hagan conocer a la comunidad en general cuáles son sus derechos", contó.

Las tres capacitaciones estarán a cargo de técnicos especializados que ya se postularon voluntariamente para enseñar.

En el período de inscripción conformarán los grupos de estudio. "De acuerdo a la situación sanitaria definiremos si será de manera virtual o presencial. Seguramente el inicio va a ser online, pero más adelante trataremos que sea con asistencia física. Lógicamente que respetaremos todos los protocolos sugeridos por el Comité de Crisis para prevenir la proliferación del coronavirus", aseveró. Aunque agregó: "Pero depende de la cantidad de personas que se anoten, porque podemos llegar a planificar dividirlos en burbujas para evitar las aglomeraciones y las clases serían en nuestras oficinas", sostuvo Pollacchi.

En el momento del registro en la base de datos, a cada alumno le entregan los cuadernillos para que puedan acceder a los conceptos más fácilmente, algunos serán impresos y otros digitales.

Para empadronarse deben ingresar al link https://forms.gle/VETsoobAeCmYhq1Z9, pero quienes no tengan dispositivos electrónicos o conexión de internet, pueden acercarse por las oficinas de la Secretaría en Pedernera 123, respetando la terminación del DNI.

"El proyecto está apuntado a la comunidad LGBTIQ+ porque sabemos que tuvieron muchas falencias en el estudio, en poder terminar la escuela y eso las aleja de tener una buena salida laboral. Sobre todo las personas trans que en lo que conocemos, han sido muy castigadas socialmente y ese fue un motivo para que suspendan su formación académica. Creemos que es una oportunidad muy importante para ellos y que el día de mañana podrán desenvolverse en cualquiera de estas tres áreas", afirmó la funcionaria. También destacó que no hay límites en los cupos ni ninguna restricción para que no lo puedan realizar. "Lo que pretendemos es que todos puedan acceder, por eso no hay restricciones ni impedimentos, solamente tienen que tener voluntad".