Malvinero de alma: un artesano homenajea al crucero Belgrano

La pasión del artesano Juan José Becerra, popularmente conocido como "Juanjo", por todo lo relacionado con la guerra de Malvinas, el interiorizarse en su historia y siempre recordar a los veteranos y a los caídos lo llevó a crear una obra única y especial para homenajear al crucero Belgrano y a todos sus tripulantes. Para eso, confecciona desde el 2019 una figura 3D en bronce. Pero para que la distinción sea no solo personal sino de toda la población que desee participar, recorre miles de kilómetros en busca de voluntarios que con un pequeño corte de una pieza con una sierra caladora ya ingresen en las planillas de colaboradores.

Planifica terminarla el año que viene y donarla a la primera escuela del país, bautizada con el nombre de la embarcación, que funciona en el paraje El Tala.

La figura está en un 50% de fabricación. Estará cubierta por una caja de vidrio y arriba llevará un ancla que sostendrá cuatro cadenas que lo unirán con el techo donde estará colgado. "También estoy haciendo unos cascos nuevos, que para que la gente lo entienda, es una plancha de bronce que lleva muchos agujeritos seguidos en forma lineal y será colocado sobre la estructura. Eso permitirá que no se note la unión de las siete capas que tiene", explicó el artesano.

Mide 36 centímetros de largo, 9 de alto y 1,5 centímetro de ancho. "En la caja va una escritura con el nombre de la obra, que se llama 'Navegando en la eternidad'. Como participa mucha gente de este proyecto, conseguí que me envíen una parte del suelo del crucero. Eso es original y va a estar en la figura. También en la Antártida me confeccionaron en acero inoxidable el número 323, que es la cantidad de caídos. Eso va a estar dentro de la caja y las letras junto a las islas Malvinas estarán por fuera", detalló Becerra. Luego contó que el mineral que utiliza es el de los molinos. "Son cilindros que están en la tierra", dijo.

La proa del crucero va a ir apuntando a la esquina donde van a estar las islas. Adentro tendrá un gel que simulará el agua del mar. "Con el tiempo y el calor se va a ir secando, entonces la caja va a tener un 'agujerito' para que los chicos puedan poner un poquito de agua con una jeringa y se vuelva a hidratar. La idea es que se mantenga vivo y no se deje colgado al olvido", sostuvo.

El objetivo de la obra es que participe la población. "Yo hace un tiempo le hice un mate al Papa y para eso recorrí la provincia para que todo San Luis sea parte de la artesanía. Y con este proyecto ya tenemos el aporte de 1.500 personas, la mayoría es de escuelas primarias y secundarias. Para eso recorrí unos 11 mil kilómetros antes de la pandemia. Ahora esto me retrasó, pero cuando se liberaron algunas cosas pude volver a viajar por acá cerca. La finalidad es que participe la mayor cantidad de gente posible", sostuvo Juanjo.

El hombre es artesano desde que es adulto; si bien siempre le gustaron las manualidades, no se dedicaba a eso. "Tengo una relación muy particular con Malvinas. En el ‘82 estaba haciendo la 'colimba' y no fui a la guerra porque ya éramos de la clase nueva. La causa me marcó mucho y todos mis trabajos están relacionados a las islas. Hago mucha cuchillería y todos en la hoja las llevan grabadas a mano. No sale ningún cuchillo sin tenerlas. También hice nueve rosarios, que estuvieron en el cementerio de Darwin. Los construí en alpaca y los llevaron los veteranos cuando viajaron, y fueron repartidos en distintos lugares del país", recordó.