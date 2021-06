El quinense Lucas Fernández muda sus goles al fútbol de Sudáfrica

Lucas Fernández, el delantero quinense que hace nueve temporadas está en Independiente Rivadavia, abandonará Mendoza y mudará sus goles a Sudáfrica. Después de arreglar algunos temas contractuales, cerró su incorporación al Jomo Cosmos FC de Johannesburgo. A los 22 años buscará seguir creciendo para tratar de llegar a Europa. "Es un gran paso en mi carrera. Ojalá me vaya bien para poder dar otro salto de calidad", aseguró.

El pibe que a los 3 años andaba pateando una pelota en el patio de su casa y que se inició en el Club Atlético Unión Quinense, hoy vive un gran presente y lo quiere aprovechar. Los goles importantes que hizo en "La Lepra" le sirvieron de vidriera para irse a Sudáfrica. "Una empresa muy grande de representantes me vio jugar, cuando se enteraron que quedaba libre, me ofrecieron esta chance de Sudáfrica, nos pusimos de acuerdo muy rápido y el miércoles o jueves estoy viajando para incorporarme y conocer a mis nuevos compañeros", dijo muy emocionado Lucas.

Este pase lo agarra en un buen momento de su carrera. Es un nueve rápido y potente. Si bien es cierto, en Independiente Rivadavia algunas veces le tocó ir al banco, también es verdad que cada vez que tuvo su chance la aprovechó al máximo. Es un nueve de área, pero que también le gusta entrar y salir para generar espacios.

Esta transferencia me agarra en un buen momento. Estoy en la edad justa para dar este saldo de calidad (Lucas Fernández)

"Del club sé muy poco. El DT es Jomo Sono, que es una figura muy conocida en Sudáfrica. Será cuestión de hacer bien los deberes para ganarme un lugar y tener muchos minutos en cancha", afirmó.

Lucas tiene muchas expectativas. Sabe que es una buena oportunidad y la quiere aprovechar al máximo. Cuando a los 13 años se fue de su Quines natal a buscar una chance a Mendoza, fue decidido a ser futbolista profesional. Lo logró en "La Lepra" y ahora tendrá continuidad en un país muy lejano, pero que le puede abrir una puerta importante. La idea de los empresarios es que esté seis meses, mostrarlo y después tratar de ubicarlo en Europa, pero para eso tendrá que pagar con goles toda la confianza depositada en él.

Mi paso por Independiente Rivadavia fue muy positivo. Si bien alternaba, cada vez que me tocó jugar cumplí (Lucas Fernández)

"Todavía no caigo. Siempre busqué una oportunidad así, y ahora la voy a poder cumplir. Si bien Sudáfrica no es un fútbol tan explotado, está creciendo y tengo que aprovechar esta posibilidad que me da la vida. El tren pasa una sola vez y hay que subirse", aseveró.

Los cambios nunca son fáciles, pero Lucas sabe que si se enfoca de lleno en lo suyo, ni tiempo para extrañar va a tener. Tendrá que adaptarse a una ciudad muy lejana, pero si persigue su objetivo no le será tan complicado acomodarse a su nueva vida en Johannesburgo.

Lucas Fernández a los 13 años dejó Quines para ir a probar suerte a Mendoza. Y nueve años más tarde hará un nuevo cambio, pero este es de otra envergadura, ya que se irá a 7.700 kilómetros. Es cierto, lo agarra en otra etapa de su vida, pero es un cambio grande.

Cuando le pegaba a la pelotita en el barrio y se prendía en el picado con los amigos, soñaba con jugar en la Selección. La celeste y blanca sigue siendo un anhelo, pero con 22 años y todo un futuro por delante, el quinense tiene todo el derecho a seguir soñando y perseguir esa meta. Hoy dio un salto de calidad. Y sabe que lo mejor está por venir.