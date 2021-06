"Feminidad", una muestra virtual de Flavia Lucero Verón

Con elementos muy sencillos como un lápiz, una goma y hasta un delineador de ojos, Flavia Lucero Verón hizo del dibujo su actividad predilecta. Siempre observadora y con algo de vergüenza, la joven logró plasmar en sus trabajos la sencillez de las miradas y las líneas naturales que tienen los rostros humanos. Seis de sus obras más íntimas se pueden observar en la muestra virtual “Feminidad”, que se puede disfrutar en el canal de YouTube del Programa Cultura acompañada por el equipo del Hito del Bicentenario.

Es la primera vez que Flavia se anima a mostrar sus trabajos. Siempre se resguardó en la intimidad de su casa y el público más cercano, que es su familia. Pero algo en su interior le dijo que era momento de abrirse a otras miradas y fue por eso que aceptó la propuesta de exponer sus obras.

En modo de homenaje, eligió rostros femeninos que representan las cualidades, la belleza natural, las formas y características de las mujeres que para la artista son “únicas y muy dignas de ser mostradas”. Entre sus obras se podrán encontrar “Fortaleza”, “Miradas”, “Desamparo”, entre otras piezas que fueron realizadas con materiales como el grafito y la carbonilla. La artista también trabaja con acuarelas y óleo.

“Es un sencillo homenaje que hago desde mi pequeño y humilde lugar a la espera de que a la gente le guste”, contó la artista que aún no pensó en presentarlo de forma presencial aunque le gustaría experimentar en un futuro.

Flavia tiene 31 años y desde chica se adentró en el arte. “Me considero una persona muy observadora que encuentra en las miradas y en los rostros detalles de todo tipo”, agregó la dibujante que también incursionó por el paisajismo y la naturaleza muerta. Aunque si tiene que elegir, prefiere el realismo y lo figurativo.

Hace cuatro años comenzó a estudiar el profesorado de Dibujo y Pintura, pero no para ejercer la docencia, sino para perfeccionar su técnica y su postura frente a las obras. “No considero que sea necesario puntuar la técnica de cada estudiante porque es un arte tan libre que no existe el buen o el mal desempeño. Siento que no soy capaz de evaluar la técnica de otras personas, prefiero dejar que se expresen como más les gusta y les salga del interior”, aseguró.

A la hora de crear, Flavia busca la inspiración dentro de su cabeza. Imagina rostros completos, miradas profundas y líneas que se vuelven infinitas, que luego logra incorporarlas dentro de un retrato. Pero también se inspira en la gente que la rodea. “Me gusta mirar, hacer foco en los detalles y luego creo un rostro nuevo. También me gusta caminar por la calle y si me encuentro con una cara que me pareció atractiva o me gusta, la escaneo en mi memoria y la llevo al dibujo”, contó.

También le agrada retratar modelos que encuentra en internet y personajes célebres de la cultura como Frida Kahlo, Freddy Mercury o Shakira. “Todo es válido a la hora de dibujar, no dejo de lado ninguna mirada. Siento que cada una tiene una cualidad especial que me interpela y me lleva a representarla”, concluyó.