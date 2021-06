Verdulerías en aprietos: las ventas bajaron hasta un 50 por ciento

Los números en las verdulerías están en rojo, ya que las ventas bajaron hasta un 50 por ciento. Así lo comprobó El Diario de la República en un sondeo que realizó por distintos comercios de la ciudad de San Luis. Según los vendedores del rubro, se debe a la falta de poder adquisitivo y a las restricciones de circulación.

Para atraer a los clientes, la dueña de una verdulería ubicada en Ejército de Los Andes y avenida España, Juana Torrontegui, contó que ofrece bolsones de verduras y frutas. El primero es de 10 kilos y cuesta 550 pesos, trae papas, cebollas, tomate, zanahoria, berenjenas, zapallitos, acelga, verdeo, lechuga y batata. El otro tiene el mismo valor e incluye naranja, peras, mandarinas, banana y limón. “Los bolsones los ofrecemos a un precio súper accesible, no solo para que la gente pueda comprar, sino también para que nosotros ganemos unos pesos”, dijo Juana, quien remarcó que en muchas ocasiones absorben costos, pero que de igual manera las ventas cayeron hasta un 50 por ciento.

“Las restricciones nos afectan mucho, debido a que tengo que cerrar más temprano. Soy estricta con el sistema de trazabilidad, soy jubilada y no quiero que me pongan multas. A pesar de todo, igual tenemos que pagar impuestos, AFIP, desinfección, entre otros. Eso no lo perdonan”, resaltó la comerciante.

Remarcó que al estar en la zona de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) son muchos los estudiantes que se acercan a su local, pero los que antes llevaban la oferta de 2 kilos de papas, hoy compran dos o tres unidades. “Hacen un esfuerzo para estudiar y mantenerse. A algunos los conozco hace mucho y por ahí les regalo algún alimento”, precisó.

El choclo, al doble o más:

A la hora de llegar a la verdulería, los puntanos miran dos veces el precio del choclo, ya que la unidad pasó de costar 30 pesos a 50, mientras que el kilo de zapallito zucchini antes estaba en 80 pesos y hoy ronda los 110 pesos.

Torrontegui explicó que este tipo de verduras las trae de Mendoza, pero que debido al faltante de producción en la provincia vecina, ahora llegan de Formosa. “La suba de los combustibles impacta en el valor del flete y eso, en el precio final. De igual modo intentamos mantener los precios y no estafar a la gente. Hacemos un gran esfuerzo”, detalló.

Según Oscar Bazán, propietario de un local ubicado en avenida Sucre, hace 20 días el precio de las verduras repuntó, pero debido a la falta de demanda algunas disminuyeron su valor. Asimismo, detalló que actualmente lo más caro son el choclo y el zapallito zucchini.

“La unidad del choclo pasó de 20 pesos a 60”, dijo Bazán. Contó que se debe a que los de la primera producción del norte son muy chicos y es poca la cantidad que tienen para ofrecer en el mercado. Con respecto al zapallito señaló que normalmente en pleno verano el kilo cuesta 50 pesos y actualmente en las góndolas está en 120.

En coincidencia con Torrontegui, Bazán señaló que la baja en su local es del 40 por ciento. “Para nosotros es un montón. Un poco tiene que ver con los horarios de circulación y otro poco por la falta de dinero que hay en la calle. La gente antes venía con 100 pesos y se llevaba 2 kilos de tomates, ahora le alcanza para menos de la mitad. Todo influye”, remarcó.

El propietario de una verdulería ubicada en calle Belgrano antes de Rivadavia, José Andrada, comentó que la unidad del choclo sale 50 pesos, cuando antes ofrecían 5 por $100. En su caso, las ventas bajaron un 60 por ciento, debido a que la mayor parte de sus clientes trabaja en los comercios de la zona. “La restricción de circulación me mató, ya que mis principales consumidores son los bares, restaurantes y locales que están en pleno centro. Espero que la situación mejore para todos”, dijo.

