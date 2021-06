Caso Guadalupe: no descartan la intervención de una organización

El décimo día de búsqueda de Guadalupe Belén Lucero terminó como el resto: sin noticias de la nena. Las fuerzas de seguridad siguen trabajando de manera mancomunada descartando zonas de búsqueda con rastrillajes en tierra y agua: este miércoles se centraron en el dique Cruz de Piedra y las zonas aledañas, sin resultados. Fuentes de la investigación siguen sosteniendo que ninguna hipótesis ha sido descartada, pero el paso del tiempo sin que haya pistas los hace deducir que, de tratarse de un rapto, pudo haber algún tipo de planeamiento y organización detrás de la desaparición. Por la mañana, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo que no descarta un caso de “trata de personas”; igual que Susana Trimarco, madre de Marita Verón, que dijo estar al corriente de lo que sucede en San Luis y descree de “un delito común de desaparición”.

Este miércoles, Frederic se refirió por primera vez a la desaparición de Guadalupe. “Enviamos un equipo del Sistema Federal de Búsqueda el miércoles de la semana pasada. A pedido del juez, también lanzamos el Alerta Sofía, que permite poner en conocimiento de toda la población la búsqueda. Además, firmé una recompensa (de 2 millones de pesos) por información significativa para encontrarla”, resumió.

Y detalló: “Estamos aportando personal de Gendarmería, de Investigaciones, de la Policía Aeroportuaria y de la Federal. Hasta hoy, la búsqueda está tramitándose como sumario policial de averiguación de paradero. Está la Procuración de Trata articulando en diferentes hipótesis para tratar de generar un direccionamiento más claro de la investigación”.

En tal sentido, una fuente judicial consultada por El Diario dijo que, por la cantidad de días transcurridos, y atento a que desde hace varios días intervienen en las averiguaciones no solo la fuerza local, sino también organismos de seguridad nacional e incluso de inteligencia criminal federal, así y todo no se han hallado rastros de la niña, lo que lleva a presumir que quizá puede haber una organización, no improvisados. “De otra manera, con todas las medidas que se han desarrollado estos días, algo hubiera surgido”, razonó.

Temprano, buzos de Bomberos de la Policía hicieron un recorrido en lancha por el dique Cruz de Piedra, con un perro entrenado, con la finalidad de detectar algún rastro humano, explicó el jefe de Relaciones Policiales, oficial subinspector Lucas Chacón. "A la actividad se sumó una delegación de la Policía Federal de Lomas de Zamora, Buenos Aires y los canes especializados de la Policía de Córdoba”, enumeró.

Cerca de las 18, efectivos revisaron un departamento ubicado en Junín 1252, entre Caseros y Mitre, en la capital. Pertenece a una pariente de la mamá de Guadalupe, quien reside allí con su pareja. La medida se hizo porque, como parte de la investigación, se hacen averiguaciones sobre el entorno familiar de la nena.

De allí se llevaron sus celulares, pero no fue positivo en cuanto al hallazgo de algo vinculado de forma directa a la pequeña, confió una fuente.

Además de efectivos del Departamento Homicidios –que prestan colaboración ya que dependen de la Dirección General de Investigaciones, que tiene la causa– estuvieron Canes, COAR, y personal dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.