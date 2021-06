Destapan la pileta de El Lago para que pueda disfrutarse en el verano

Para sumar un lugar de esparcimiento a la ciudad, la Municipalidad de Villa Mercedes inició trabajos de destape de la pileta de natación de El Lago, que dejó de funcionar hace más de veinte años. El objetivo es recuperarla y que en la temporada de verano puedan utilizarla no solo los villamercedinos, sino también los turistas que lleguen. Las tareas son realizadas por personal municipal y con máquinas pertenecientes a la Comuna, pero una vez que esté despejada, la examinarán profesionales para conocer su condición edilicia, luego de tanto tiempo de abandono.

"Desde que el Gobierno de la Provincia nos cedió la administración del parque decidimos embellecerlo e invertir en todo el predio, como en la cancha de atletismo y sanitarios, y pusimos más seguridad, que era algo que nos pedía la gente", detalló el intendente Maximiliano Frontera.

Luego expresó: "Tengo los mejores recuerdos de mi infancia, es un natatorio en donde también se hacían competencias. Era un lugar muy familiar y esa es la idea: volver a tenerlo en funcionamiento, porque hay muchas generaciones que no conocen su existencia".

La piscina quedó cubierta de tierra y escombros, que con el correr de los años se convirtieron en un piso firme que forma parte del parquizado. "Esa es la función de nuestras máquinas, poder vaciarla y una vez que esté limpia será el momento de conocer qué arreglos hay que hacerle. Tenemos la experiencia de la de Los Filtros, que también estuvo abandonada veinte años y como son estructuras que fueron bien construidas, prácticamente no tuvimos que hacerle nada. Creemos que acá pasará lo mismo", afirmó.

El mandatario remarcó que las tareas forman parte del proyecto integral previsto para El Lago. "Son varias las etapas que estamos realizando, pero ya hemos comenzado en el mantenimiento. La idea es dar una mejor calidad del servicio", aseveró.

El natatorio tendrá un cerco de seguridad y construirán una obra complementaria.

La principal intención de la gestión de Frontera es repetir lo que sucedió la temporada estival pasada. "Es una inversión muy grande para que la ciudad, con todos sus lugares (el parque La Pedrera, el complejo Molino Fénix, la Calle Angosta, los Espejos de Agua, Los Filtros, el dique Vulpiani, el Río V y El Lago), esté colocada en un buen lugar. En verano fuimos un destino elegido no solo por los propios mercedinos, sino también por turistas. Paisajísticamente no tenemos grandes atractivos, pero con todos estos trabajos, mucha de la gente que estaba acostumbrada a viajar dentro de la provincia, sobre todo a localidades cercanas como Lavaisse, Juan Jorba, Llerena y El Morro, no fue y se quedó en Villa Mercedes. El secretario de Turismo informó que tuvimos una cantidad importante de visitantes".

Además, agregó: "Lo dije en el discurso de apertura de sesiones: queremos dejar de darle la espalda al Río V, así como sucede en otras ciudades. No tener en cuenta nuestras condiciones, nuestros lugares símbolos, sería un gran error. Ya con lo que pudimos hacer el año pasado con nuestros íconos fue un sueño hecho realidad. Pero ahora seguimos soñando para volver a nadar en El Lago".

A modo de adelanto, la máxima autoridad de la ciudad contó que el natatorio contará con un cercado de seguridad y que están planificando la construcción de una obra complementaria que atraerá al público y que podrán disfrutar todas las familias.