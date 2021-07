Agustín Alcaraz: "El fuerte de este equipo es la intensidad"

Juventud Unida Universitario acumula buenas actuaciones, resultados positivos y sueña con los ojos bien abiertos con la chance de dar pelea por alguno de los dos ascensos a la Primera Nacional que entrega el Torneo Federal A.

La empresa no es fácil y el equipo recorrió apenas el 40% del campeonato, pero con este presente y con victorias como la goleada en el clásico, la de visitante ante Cipolletti o la de este domingo ante Círculo Deportivo, nadie le puede robar la ilusión.

El equipo marcha 5° con 21 puntos, en zona de clasificación para luchar por el segundo ascenso y a 5 unidades del líder que es Deportivo Madryn, que sería quien jugaría la final por el primer ascenso frente al líder de la Zona B. Pero aún hay 54 puntos en juego.

Uno de los puntos altos en esta racha de cinco partidos sin derrotas es sin lugar a dudas Agustín Alcaraz, el volante central de 22 años, de ciudad de La Punta, que se ganó de a poco un lugar en el equipo de Alexis Matteo y que aporta quite, despliegue y sobre todo un primer pase claro para fundar los ataques del “Auriazul”.

El “Flaco” analizó la victoria frente a Círculo Deportivo y el presente del equipo. “Venimos con mucha confianza, en el partido de ayer (por el domingo) hicimos un muy buen primer tiempo en el que debimos haber marcado algún gol más, pero en líneas generales el equipo está funcionando muy bien. Lo único que nos falta es poder tomarnos esos segundos para decidir mejor en los metros finales, pero lo importante es que generamos las chances”.

Dejando atrás el partido y pensando en las chances reales que tiene el equipo que trepó en la tabla del campeonato, el volante elige ser cauto. “Está claro que con estas rachas nos ilusionamos, pero tenemos que ir partido a partido; sabemos que cada fin de semana este torneo se juega como una batalla. A nosotros no nos sobra nada, pero con mucho esfuerzo logramos tener este buen momento. Tenemos que mantenernos lo más arriba posible y confiar en el espíritu de este equipo”.

Creo que uno siente cuando juega en buen nivel y cuando el equipo está bien, tengo que mantenerme en este camino.

Con timidez, Alcaraz reconoce que su juego ha crecido en los últimos dos procesos. “De a poco me siento importante en el equipo. Con Marcelo Fuentes (el DT anterior) tuve continuidad, empecé y terminé jugando. Y ahora cuando llegó Alexis (Matteo, entrenador actual), me tocó empezar en el banco, pero de a poco me gané el puesto y me siento en un buen nivel. Trato de jugar todos los minutos con la misma intensidad y dándole al equipo el equilibrio que necesita”, analizó Agustín.

Es que una de las claves de este Juventud modelo 2021 es el complemento que lograron el doble volante central que componen Alcaraz y Juan Pablo Gobetto, dos que se combinan muy bien. “Con Juan Pablo venimos jugando hace varios años juntos, nos entendemos. Él sabe que se puede soltar en ataque y que yo me encargo más de la parte de los relevos. Eso es muy bueno para los dos y para el equipo”.

Si hay un aspecto por mejorar en Alcaraz para que sea un jugador más completo es la faz ofensiva, pisar más el área o animarse a rematar más de afuera. Si bien no deja de ilusionarse con su primer tanto con esta camiseta, sabe que está para otra cosa. “Sería muy lindo poder convertir, sé que por mi posición tengo pocas chances de convertir y tengo que aprovecharlas al máximo, pero estoy tranquilo con mi función que es la que me pide el técnico y en algún momento va a llegar”, se esperanzó.

Por último, el mediocampista rescató lo que es para él la principal virtud del equipo. "Creo que el punto más fuerte que tenemos es el sacrificio. Correr los 90 minutos y ser muy intensos. Tenemos cosas que mejorar como la definición y tomar mejores decisiones, pero estamos trabajando en eso", sentenció.

Lo que viene para Juventud será una buena prueba de carácter, ya que el fixture le depara 4 de las próximas 5 fechas en condición de visitante y son claves para seguir sumando: 13ª Ferro en General Pico, La Pampa; 14ª Villa Mitre de local, 15ª, 16ª y 17ª frente a Desamparados, Sansinena y Ciudad Bolívar, todas lejos de casa.