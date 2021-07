Sol Puntano atrae cada vez más productores locales y clientes

En la ex Lanín. La venta directa se instaló en la ciudad a comienzos de junio y cada semana suma a más vecinos. Foto: Luciana Iglesias.

La venta directa de Sol Puntano va ganando terreno en el mercado local. Desde que la propuesta provincial abrió sus puertas en el predio de la ex fábrica Lanín, son cada vez más los productores y consumidores mercedinos que se animan a participar. La diversidad de productos frescos y envasados atrae a los usuarios, mientras que para quienes llegan con sus cosechas y alimentos significa una oportunidad para impulsar su economía.

La iniciativa que encabezan la colonia agrícola y el Ministerio de Producción de la Provincia llegó a principios de junio y se instaló sobre la avenida Jorge Newbery, a pocos pasos de los barrios Jardín del Sur y 365 Viviendas. Allí funciona cada jueves de 10 a 15.

Herman Axelrad, jefe del Programa Marca San Luis, destacó que contar con un espacio de comercialización directa en Villa Mercedes les permitió acercarse más a la comunidad para dar a conocer los diversos emprendimientos que forman parte de Sol Puntano y Góndola San Luis. Además, mencionó que propició un escenario para quienes recién comienzan con sus producciones. "Hasta ahora podemos decir que el balance de estas primeras semanas es más que positivo", dijo.

En el predio conviven al menos quince puestos y los vendedores rotan cada semana. Van desde vecinos que sostienen su comercio desde hace años hasta los que dan sus pasos iniciales.

Humberto León, quien junto a su familia cosecha verduras en el terreno que está detrás de la Escuela Agraria, sostuvo que era necesario que se reactivara el intercambio con el público. "Estamos muy contentos, extrañábamos tener este contacto con la comunidad. Si bien la venta nunca se detuvo, volver a estos encuentros es muy bueno. La gente nos acompaña mucho, se llevan todo. Además, está todo muy cuidado, con las medidas necesarias", destacó.

Dino Ayesa y Gerardo Dube, dos jóvenes mercedinos que apuestan al mercado local y ofrecen verduras de estación, contaron que comenzaron hace poco con la actividad. "Para nosotros que estamos recién arrancando, es súper importante. En la temporada primavera-verano del año pasado, la piedra afectó la producción y tuvimos que planificar lo que íbamos a hacer durante el otoño y el invierno, y nos llegó esta posibilidad. Poder tener un punto directo de venta al consumidor una vez a la semana nos es de gran utilidad", destacó Dino.

Para Hernán Alcaraz y Karen Sosa, una pareja oriunda de De-sagüadero que elabora bebidas y conservas, ayer fue su primera experiencia en la feria. "Lo aprovechamos al máximo, nos pone felices asistir. Para ser la primera, vendimos muy bien. La gente compra mucha miel y licores fuertes para el invierno", dijo Karen. Ambos son universitarios y aseguraron que la comercialización los ayudó a pasar la pandemia.

Los consumidores también se mostraron satisfechos por la iniciativa. Mari Gil, vecina del barrio Jardín del Sur, contó que es la cuarta vez que asiste al predio. "Estoy acá cerca, me queda al paso. Vengo a ver si hay productos nuevos o si repusieron verduras, frutas o algo que me pueda faltar. Me gusta venir porque encuentro productos frescos y de buena calidad", dijo.

Además, los clientes destacaron que encuentran ofertas y productos a buen precio. Romina, otra de las compradoras, añadió que "en algunos casos los montos son más bajos que en los barrios y convienen".