Registraron un leve aumento de accidentes en el último mes

En el último mes, las calles mercedinas fueron testigo de diversos accidentes de tránsito, un fenómeno que no se daba con tanta frecuencia. Pero en las últimas semanas, los siniestros viales comenzaron a tomar protagonismo, especialmente en los principales tramos de la ciudad.

Si bien la mayoría culmina con heridos leves y daños materiales, la semana pasada, un choque entre un camión y una motocicleta terminó con una víctima fatal: un hombre de 40 años vecino de la zona este.

Las condiciones que propician este aumento de casos son varias. Daniel Bravo, responsable de la Policía Municipal local, indicó que uno de los factores que inciden son las altas temperaturas y la gran afluencia de gente que circula debido a las flexibilizaciones en las medidas sanitarias.

Otro componente que influye es la velocidad. En las arterias comunes, la máxima permitida es de 40 kilómetros por hora, mientras que en las avenidas el tope es de 50, pero hay quienes no respetan esta medida. "Esto es algo que vemos con frecuencia. Creemos que se da porque la gente comenzó a salir más y eso les genera una cierta ansiedad. Vimos algo similar cuando se dio la primera apertura de actividades en la cuarentena durante 2020", comentó el funcionario.

Un dato que resalta es que aunque los alcohotest positivos son un mal con el que deben lidiar agentes de tránsito y policías, el consumo de bebidas no es una de las causas más recurrentes, al menos, no en los últimos siniestros. "El 70 por ciento de las personas involucradas no estaba alcoholizada, solo el 20 presentaba un bajo índice de alcohol en sangre y un 10 superaba 1,0", destacó el jefe.

Bravo añadió que los choques suceden principalmente entre los jueves y los fines de semana, desde las 11:30 a las 17:30 pero que varían de acuerdo al clima y a las fechas. "Hay semanas en las que suceden cinco o seis al día, jornadas en las que no se registra ninguno y otras en las que pasan tres en simultáneo, como ocurrió hace poco", contó.

El fenómeno vial tampoco distingue edades, ya que involucra desde jóvenes hasta adultos mayores. Y otro de los aspectos que llama la atención de los trabajadores municipales es que se da entre diferentes rodados y vehículos. "Antes era muy común que se registraran entre motos y autos, pero eso ha variado, hay muchos que se dan entre ciclomotores y hasta incluso entre personas que van en bicicleta. Y es eso especialmente cuando circulan a una velocidad no permitida", sostuvo.

Para frenar esta "ola", el organismo incrementó los controles vehiculares. Bravo resaltó que esta tarea la llevan adelante conjuntamente con la Policía de la Provincia y la Ciudadana. "Hacemos operativos durante todo el día en avenidas, calles céntricas, ingresos y egresos. Estamos desarrollando iniciativas de prevención, aprovechando que no hacemos cobertura en los colegios y sabiendo que hay horarios determinados, como la tarde y la noche, en la que se desplaza mayor cantidad de gente, fundamentalmente jóvenes y adolescentes", contó.

A pesar de que los accidentes prendieron todas las alarmas de los agentes, el funcionario remarcó que creció el uso del casco, el cinturón y de otras medidas de seguridad, como las luces reglamentarias. Estas últimas eran una de las faltas más recurrentes entre los conductores y conductoras. "Vemos que, satisfactoriamente, ha surgido un efecto positivo en la comunidad, las campañas de concientización que se vienen haciendo desde 2019 y el trabajo en equipo con la Policía. Los de las luces se ven tanto en autos como en motos. Antes veíamos que había una cierta deficiencia, faltaban los artefactos delanteros o traseros y en algunos casos, ambos", dijo.

Redacción/ MGE