Por las nubes: el tomate subió su valor hasta un 150%

Tanto en verano como en invierno, uno de los ingredientes preferidos a la hora de acompañar una comida es el tomate, pero los puntanos deberán buscar un reemplazante, o pagar lo que vale, debido a que su valor aumentó un 150 por ciento en las últimas semanas. En las verdulerías atribuyen el alza a las últimas heladas y a la falta de producción. En algunos comercios el kilo ya ronda los 180 pesos.

El propietario de una verdulería ubicada en Sucre, Oscar Bazán, precisó que a las verduras las trae de las provincias del norte, como Corrientes y Salta, dado que en estos momentos no hay producción en Mendoza. Por eso debe recorrer unos cuantos kilómetros más. Señaló que debido a las últimas heladas hay poca mercadería y eso hace que el valor se incremente.

Hasta hace poco un cajón de tomate le costaba 1.200 pesos, mientras que la semana pasada lo pagó a 3 mil. El comerciante precisó que antes sus clientes conseguían dos kilos por 150 pesos, mientras que hoy por ese valor se llevan uno solo. Además resaltó que podría llegar a comprar este producto en la tierra del sol y del buen vino, pero dijo que estos por lo general ahora están manchados y sin sabor.

Otras de las verduras que sufrieron incrementos son el choclo y el zapallito: la unidad del primero pasó de valer 40 pesos a 70, mientras que el cajón del segundo salía 500 y hoy llega a los 2.200. “Son alimentos muy consumidos y más en esta temporada, pero se nota la falta de poder adquisitivo de la gente, que cuida hasta el último peso”, aseguró Bazán, quien remarcó que el consumo bajó en general un 60 por ciento.

“Vendemos lo justo y tratamos de absorber costos. Siempre en invierno decae un poco el consumo, pero no esperábamos que tanto. A eso le sumamos el pago de introducción de los alimentos. En un mes hago 8 o 9 viajes”, agregó.

Para abaratar costos, los comerciantes se juntan y traen en un mismo camión las verduras.

Para abaratar costos señaló que muchos colegas lo que hacen es contratar un flete entre dos para traer la mercadería a San Luis. “Antes eso no se veía tanto como ahora, pero hay que ingeniárselas. Esperemos que bajen un poco los precios y todo se acomode, ya que cuando vienen los clientes se asustan, y es muy difícil que vuelvan”, dijo Bazán.

“Sabemos que llovió mucho en el norte y las heladas hacen que el tomate no solo no tome color, sino que quede verde en la planta y no se pueda cortar. Todo eso hace que suba su valor”, explicó Ezequiel Sortino, dueño de una verdulería ubicada en calle 1° de Mayo, en Juana Koslay. Precisó que en su caso, un cajón de 20 kilos pasó de costar mil pesos a 2 mil, y que antes por 100 pesos los clientes se llevaban 2 kilos y hoy, por 180 pesos consiguen uno solo.

También aumentó el zapallito zucchini y redondo. Los dos kilos valían 150 pesos, y actualmente uno solo vale 180. “Cuando vemos que todo está caro, dejamos el precio al costo para no perder y que los clientes puedan comprar. También aumentó el flete, combustible y los papeles para ingresar los alimentos a la provincia. Todo suma en el número final”, manifestó el comerciante, quien aseguró que se junta con otro colega para traer la verdura y así dividir los gastos.

Otro producto que se vio afectado es el choclo. En su local ofrecían tres por 100 pesos, aunque hoy una unidad cuesta 50. “La gente cuando ve los precios no compra, pero después vuelven porque se dan cuenta que está igual en todos lados. De todas formas llevan menos cantidad que antes”, dijo.

Para atraer a los clientes ofrecen promociones de bolsones de verduras y frutas, los cuales, según Sortino, tienen muy buena aceptación. Uno de diez kilos que trae papa, cebolla, zanahoria, lechuga y tomate sale 500 pesos, mientras que otro que también incluye fruta cuesta 600. “Muchos solo vienen a buscar las ofertas y por ahí le agregan algo más”, remarcó.

La misma situación se repite en el local ubicado en Sucre y 9 de Julio. Su encargado, Luciano Lucero, comentó que actualmente el kilo de tomate sale 160 y que antes por ese mismo precio los clientes llevaban dos kilos. Además, remarcó que también subió el choclo y el zapallito. Precisó que tratan de absorber costos y que la gente compra lo justo y necesario.