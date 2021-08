María Inés Malchiodi presentó “Sally, la gata”, su nuevo libro

Durante 54 años la gatita Sally durmió plácidamente en uno de los anaqueles de la biblioteca de María Inés Malchiodi. Su despertar fue inesperado. Encontrar a Sally en las páginas de su cuaderno de los 12 años era algo que merecía ser compartido. Y eso hizo. Luego de transcribir los cuentos de “Sally, la gata”, María Inés se los envió a sus dos nietos: Emilia —la mayor— y Benjamín, para que puedan leerlos y hacer un poco más ameno el confinamiento que mantuvo en vilo al mundo en 2020. Emilia, que ama dibujar, fue quien, por fin, le puso cara a Sally. Primero le mandó a su abuela lo que más tarde sería la tapa del libro de cuentos para niños y, tras la propuesta de la autora, fue dándole vida a las escenas de la historia de la gatita de “sedoso pelaje nevado”.

Así, Emilia Tula, de diez años, desde Mar del Plata, y María Inés, desde San Luis, intercambiaron dibujos y cuentos para darle forma al nuevo libro de la reconocida autora puntana, que en realidad no es tan nuevo, ya que lo escribió cuando tenía apenas dos años más de los que tiene ahora su nieta. Y lo que había sido un pasatiempo entre abuela y nieta para pasar los meses de encierro se convirtió en un proyecto que, en palabras de María Inés, fue “muy gratificante, de mucho cariño y acompañamiento”. El libro fue editado por De las Tres Lagunas, una editorial de Junín, provincia de Buenos Aires, y fue lanzado hace pocas semanas.

Con la pandemia perdimos mucho, con mi nieta le buscamos la vuelta para estar entretenidas María Inés Malchiodi

“Este libro lo escribí en un verano, como digo siempre, en mi otra vida, cuando era joven. Tenía 12 años. Mi mamá, que era docente y también directora de escuela, no quería que tuviera tanto tiempo ocioso en las vacaciones, por eso por las mañanas aprendía a tejer, bordar y coser, para luego, en la tarde, poder disfrutar de la pileta. Un día a la semana mi madre me pedía que haga una redacción y me propuso escribir sobre una gata que yo había encontrado y se llamaba Sally”, recordó María Inés.

En los 23 cuentos que contiene "Sally...", María Inés cuenta las andanzas de la protagonista felina. La autora afirmó que nada del texto original fue modificado y que fue el primer libro que escribió en su vida y, si bien ahora es una escritora prolífica, es el único exclusivo para niñas y niños de su autoría.

Releyendo lo que había escrito a los 12 años se asombró de la calidad del lenguaje que había utilizado, “porque no es que sea anticuado, sino que es muy florido para lo que se lee en libros para niños. Eso me resultó tan emocionante que le propuse a Emilia que relea cada uno de los capítulos. Le propuse hacer el dibujo que corresponde a cada uno, y ella los hizo con Paint. Ella me mandaba por mail todas las semanas los dibujos que iba haciendo y para las Fiestas ya teníamos todo terminado. Después de 11 meses de no vernos pudimos abrazarnos porque fuimos a Mar del Plata a pasar Navidad. Allí me puse a compaginar capítulo con dibujo y cuando lo tuve listo le propuse a mi hijo sacarlo a luz. Nunca en mi vida me había imaginado que iba a publicar este libro, pero me parece tan rico el trabajo que se ha generado que me daba pena que quedara solo en eso”.

Para darle un cierre, María Inés le pidió a Emilia que dibuje también la contratapa. La pequeña sin dudarlo ilustró la espalda del felino. “Le pedí que escribiera un mensaje que ella quiera como ilustradora y lo que está escrito es tal cual como ella me lo dictó. Para Emilia la pertenencia de sus ilustraciones tuvo una gran importancia, ella sola se atribuyó la labor y puso su nombre”, contó.