María Inés Malchiodi presenta "Bautista y los anteojos del abuelo"

De casualidad, en una conversación, María Inés Malchiodi escuchó hablar de zombies. Al principio le sonó divertido y pensó en utilizar estos personajes particulares para que fueran parte de su nueva historia. Su referencia nada tenía que ver con los ochentosos "Muertos vivientes" o series más contemporáneas como "The Walking Dead" o la coreana "Estamos muertos", sino con frases que suelen escucharse en la calle: “Andan como zombies”, soltó la autora. Pero cuando le mostró el libro a su crítica más importante, su nieta Emilia, se dio cuenta de que los personajes que iban a ser coprotagonistas de su obra eran más espeluznantes de lo que pensaba.

Esa fue la génesis de "Bautista y los anteojos del abuelo", la nueva obra de Malchiodi que terminó de escribir en octubre del año pasado y este miércoles presenta a las 17:30, justamente en el Día del Libro, en la Biblioteca "Urbano J. Núñez" de Potrero de los Funes, ciudad donde reside. “Para mí es un orgullo, porque es la primera vez que puedo hacer algo en Potrero”, sostuvo la autora.

Este libro me tiene muy emocionada porque no pensé que iba a tener tantas invitaciones para presentarlo. María Inés Malchiodi

Bautista es un niño de 11 años que encuentra un par de lentes de su difunto abuelo. A través del relato de sus padres y abuelas, recupera el recuerdo del ancestro que no conoció, pero que por medio de los lentes y los seres mágicos que estos le muestran, comienza a interpretar. “Es un juego entre la relación de un niño con sus abuelas, lo que escuchaba del recuerdo de su abuelo y que va viendo de los amigos fantásticos que se le aparecen. Resignifiqué esos seres que antes eran monstruosos para convertirlos en ‘monstruitos’ que al personaje le resultan divertidos”, explicó.

“Entonces planteé la situación de lo que era la convivencia de un niño en pandemia —indicó—; de lo que significó la muerte para los chicos a través de lo que escuchaban de los grandes y sus miedos. Él escuchaba que tampoco se podían despedir de sus muertos. Sus padres y sus amigos comienzan a intervenir generando una trama donde, a partir de esa visión que él tenía a través de los anteojos de su abuelo, recupera la relación con su hermano; aprende cosas de la vida que los grandes nunca dicen delante de los niños, y termina siendo un canto de amor porque, en definitiva, él se junta con todos sus afectos”.

Para ilustrar su historia, Malchiodi convocó nuevamente a su nieta, quien ya había ilustrado “Sally, la gata”, el ahora anteúltimo libro de la autora. “Cuando tuve el libro terminado, le comencé a insistir para que avance en las ilustraciones, pero como está entrando en la preadolescencia, no me dio mucha bolilla. Así que me hizo un único dibujo, que creo sintetiza el concepto de lo que el niño veía, y lo utilicé como la tapa de 'Bautista y los anteojos del abuelo”.

Malchiodi tiene programadas dos presentaciones más. El próximo viernes llevará su nueva historia a Junín, provincia de Buenos Aires, su tierra natal, y el 24 de julio a las 18:30 estará en el "José La Vía".