Viviana Viveka Rosa, en el ciclo Conexión

En cada una de las historias que se esconden en las canciones del repertorio elegido por Viviana Viveka Rosa hay un sentimiento, un amor en contramano o una celebración latente que eriza la piel de la cantante y la deja exhausta después de cada interpretación. Es que la villamercedina se transforma en la protagonista de cada tema y su cuerpo muta de acuerdo a lo que relata la letra.

Ese transformismo emocional se podrá disfrutar este sábado a las 21 en el ciclo Conexión, que se realiza cada fin de semana en el Teatro del Viejo Mercado, ubicado en la Casa de la Cultura, de Villa Mercedes. Allí la cantante se presentará junto a su banda con entrada libre y gratuita.

Durante la velada, Rosa interpretará tangos de todos los tiempos, un género que la acompaña desde sus primeros pasos en la música hace casi 35 años. También realizará un breve homenaje a la ciudad de San Luis, que hace pocos días celebró el aniversario de su fundación, con un pasaje folclórico conformado por tonadas, valses y cuecas. "Además, presentaré pasillos peruanos y baladas románticas de los años setenta que interpretaron grandes artistas que sirvieron de influencia en mi vida, como Sandro, Raphael o Rocío Durcal", adelantó la artista, quien brindará un show intimista y muy personal.

Viveka estará acompañada por un grupo de músicos, entre ellos su entrañable amigo y vecino, el guitarrista Jorge Poblete, quien sigue sus pasos incondicionalmente. Los dos sembraron una amistad que creció junto al talento musical y al compañerismo. La cantora expresó que "Jorge fue mi sostén en épocas de aislamiento y uno de los encargados de que el arte siguiera vigente en tiempos de soledad".

Rosa se percibe artista desde su juventud. Comenzó sus primeros pasos profesionales gracias a Héctor Báez, antiguo director de la banda de la V Brigada Aérea, quien la invitó a varias presentaciones. También formó parte de muchos proyectos musicales y hasta se presentó en el escenario del festival de Cosquín junto con Raúl Lavié.

"El arte me hace feliz y me siento orgullosa de que toda mi carrera la haya vivido con tanta pasión", agregó la artista, quien aseguró que, luego de interpretar cada canción, vive un "éxtasis total que me deja exhausta, un orgasmo musical difícil de explicar con palabras".

Viveka transita por el arte en diferentes aspectos de su vida, desde lo cotidiano, mientras prepara una comida para su familia, hasta lo más figurativo o abstracto. Rosa es artista plástica y creadora de obras de arte que se pueden visualizar en diferentes lugares en la provincia, como por ejemplo, un mural dedicado a los desaparecidos de la última dictadura militar, ubicado en el cementerio municipal de Villa Mercedes; o la Virgen de Zanjitas, que se la dedicó a las víctimas del accidente que tuvo lugar en la localidad en 2011. También es la creadora de la obra "Virgen puntana", que la artista consideró como la más importante de su carrera.

"Logré, con los años, enlazar mis gustos personales con la cultura. En tiempos de cuidados y prevención como el que vivimos, celebro que podamos salir al escenario a mostrar nuestro trabajo, porque es una necesidad que tenemos los artistas difícil de controlar", expresó Rosa.