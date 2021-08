Es posible que hoy declare el detenido por el femicidio de Laura Godoy

El defensor de Cristian Alaniz, el joven de 21 años arrestado como sospechoso del femicidio de Laura Godoy en Tilisarao, evaluaba este viernes hacer el pedido para que él amplíe la declaración indagatoria este sábado, a poco de que se venza el plazo que tiene para producir prueba, antes de que la jueza Penal de Concarán, Patricia Besso, resuelva si lo procesa o no. Bautista Rivadera le dijo a El Diario que era alta la posibilidad de que su defendido hoy dé su versión. “Será una declaración corta, en la que hablará del día del hecho y del momento de la detención”, dijo el letrado.

Por otro lado, refirió que planteó la nulidad del pedido de allanamiento ya que, “si bien es competencia de los jueces (ordenar medidas de ese tipo) fue en contra de un principio, la de la inviolabilidad del domicilio”. Dijo que en el documento firmado se detalló dónde debía ejecutarse la requisa y qué objetos debían secuestrarse en caso de hallarse, pero “no está fundado el allanamiento, atenta contra las garantías”, aseveró el abogado, quien estimó que hoy la magistrada también se expedirá al respecto de ese planteo.

Aseguró que de declaraciones ha surgido que el celular de la víctima fue hallado “en inmediaciones a la casa de Alaniz, a unos 50 metros, en un espacio que si bien está próximo a su vivienda no está claro si pertenece o no (a la propiedad) ya que no hay pared, alambrado o nada”. A partir de ello, la defensa quiere introducir la hipótesis de que pudieron haberlo plantado.

La prórroga de la detención es el tiempo que la defensa puede solicitar para que se produzcan elementos probatorios que refuten aquellos que marcan su posible vinculación con un hecho delictivo. Pero, según refirió Rivadera, está “disconforme con la parcialidad” que ha mostrado el Juzgado, ya que “atentó contra las garantías de la defensa”. “Se lo indagó el viernes 30 de julio. Desde el sábado 31 de julio al miércoles 4 de agosto no se tomaron testimoniales, no se hizo nada, ante lo cual mandé el pronto despacho para intimar a que se haga la prueba pendiente bajo apercibimiento de que el magistrado pierda jurisdicción, y para que se garantice la defensa. Se fijaron muchas testimoniales. Ayer (por el jueves) y hoy sí hubo audiencias, pero se pretendió hacer en dos días lo que se debía hacer en ocho”, cuestionó.