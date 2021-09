Lalcec realizará controles ginecológicos gratuitos

La sede mercedina de la Liga Argentina de la Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) se prepara para una nueva campaña de prevención. Durante los dos últimos jueves de septiembre realizarán controles ginecológicos gratuitos. La iniciativa está destinada a mujeres e integrantes del colectivo LGBTTTQ+ que no cuenten con obra social.

El equipo local no descansa, aun en pandemia. A muy pocas semanas de que llegue octubre, mes que se caracteriza por levantar la bandera rosa que representa a la lucha contra el carcinoma de mama, las integrantes de la organización decidieron lanzar propuestas que ayuden a advertir sobre la aparición de este tipo de enfermedades. En este caso, lo harán para concientizar sobre el cáncer de útero.

Es por eso que el 23 y el 30 de septiembre harán Paps y colonoscopías sin costo, en los consultorios que funcionan sobre la avenida Mitre. Nora Ferrayoli, presidenta de la Liga, recomendó solicitar turnos con tiempo, ya que otorgarán diez para cada jornada. “La atención será a las 11, en la página pueden encontrar las vías de comunicación”, explicó.

Además, anticipó que el próximo mes brindarán consultas ginecológicas gratuitas. “Para esto también deben solicitar el lugar antes. Las asistencias serán los martes a las 13 y no a las 14 como solíamos hacer”, aclaró.

Ferrayoli remarcó la importancia de no abandonar los controles médicos y se dirigió especialmente a las jóvenes. “Generalmente recomendaban que las mujeres mayores de 45 se acercaran a los hospitales o clínicas, pero esto ha cambiado”, comentó, y añadió: “Si bien el coronavirus hizo que tuviéramos que reducir las visitas médicas, es clave que puedan retomarlas. Afortunadamente nosotros notamos que no decayó, incluso en un momento aumentaron las consultas, sobre todo vinieron muchas chicas. Lamentablemente no contamos con el mamógrafo, pero continuamos con los demás servicios”, dijo.

Paralelamente a la atención en los consultorios, la organización realiza diversas actividades. Una de ellas es la tradicional feria americana que les permite recaudar fondos para continuar con su labor solidaria. Hace unos meses pudieron volver al ruedo, gracias a la flexibilización de las medidas sanitarias, y reanudaron la atención los viernes de 15:30 a 17:30 en el salón de la calle Tucumán. Allí también reciben donaciones.

Además, realizan colectas solidarias para colaborar con pacientes oncológicos. “Afortunadamente hemos podido mantenernos y estar siempre presentes. Continuamos con la entrega de medicamentos para quienes lo necesitaban, incluso a personas de otras localidades, y también distribuimos bolsones de alimentos para pacientes con cáncer, como lo venimos haciendo desde hace un tiempo”, expresó.