Guillermo Mazzola presentó un videoclip

El agotamiento de la rutina y las rispideces del paso de los años llevan a una pareja a replantearse si deben continuar juntos. Cada uno por su lado buscará despejar el cielo de las nubes que los agobian y oscurecen. Los peores chubascos son la duda, la confusión y los miedos. Al final de la peor tormenta se encuentra un cielo despejado y la cuestión entonces es ¿podrán estos enamorados permanecer juntos cuando la lluvia y los truenos pasen?

Con esa premisa Guillermo Mazzola presentó el video oficial de su primer sencillo “Despejado”, grabado en Potrero de los Funes y que contó con la participación de los actores Esther Hodara, Lucía Pacheco, Luz Cardozo, Francisco Boffa y Alejandro Flores.

La metáfora del cielo despejado que uso en la canción es un sinónimo de bienestar, de estar en paz con la pareja". Guillermo Mazzola, músico y compositor.

“La canción habla de los conflictos de pareja y de asumir el compromiso maduro de enfrentar esos problemas. En el camino deben despejar dudas y miedos para llegar a la sensación de estar tranquilos”, explicó Guillermo.

En “Despejado” el artista de 33 años utiliza una galera, unos lentes de sol y un saco que en un principio le dan un aire a Willy Wonka. En realidad, oficia como “maestro de ceremonias” del circo en el que se convirtió una relación de pareja.

Los protagonistas del clip son un hombre y una mujer y entre ellos se interponen los diversos actos del show. El elenco de ese circo entra en escena como la representación de los problemas que agitan las nubes y producen una tormenta entre los amantes.

“Quería hacer algo artístico que cuente una historia relacionada a la parte interior, con los fantasmas mentales que tiene esta pareja. Por eso la elección de incorporar actores, vestuario y maquillaje. La idea era que no fuera un video común de rock, sino algo más teatral”, fundamentó el cantante y compositor.

Los primeros recuerdos musicales de Guillermo, exmiembro de La Estanciera, la recordada banda puntana, datan de las noches de su infancia cuando su padre le susurraba las estrofas de “Yo quiero a mi bandera”, de Sumo, para hacerlo dormir. A ellas se les suma otra de sus imágenes mentales, la de su mamá tocando el piano. Según asegura el artista, la música precede a su familia desde antes que él estuviera en los planes.

A los 12 años pidió tomar clases de batería, pero la negativa de sus padres, poco dispuestos a escuchar los constantes golpeteos de los tambores, lo llevó a que su primer instrumento fuera el bajo.

“En casa había un piano, mi mamá me enseñó a tocarlo y al poco tiempo conseguí una guitarra y desde ahí no solté más la música”, completó Guillermo, quien estuvo en muchas bandas de rock a lo largo del tiempo hasta que, hace seis años, falleció su madre.

“Eso me bloqueó, no podía componer ni disfrutar la música. Hace un año pude retomar y ahora estoy con ese material”, relató. Así fue que nacieron los trece temas que integran su primer álbum, que tiene como nombre tentativo “Sigue ahí”, y que, por el momento, no tiene fecha de estreno.

El próximo lanzamiento será el tema “Fotos marcadas" y Guillermo espera, al menos, poner en la escena musical cinco de sus canciones para el inicio del verano. Mientras que su disco sigue ahí, a la espera de salir a la luz.