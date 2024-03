Berlina, presente en el abierto de poesía de "perniciosa literatura"

La vida en rosa. Berlina, con su estilo tan único como particular, llegará al abierto de poesía con un concierto donde compartirá canciones para enamorarse. Foto: Sebastián Pereyra Jofré

La esquina de avenida Illia y Constitución sorprende cada inicio de semana gracias a los abiertos de poesía que se realizan todos los lunes en el bar Say No More. Los escritores de la ciudad tienen su lugar asegurado en donde pueden expresar sus emociones, como también los músicos que llegan con las canciones e instrumentos.

Para este lunes, en un nuevo encuentro literario, la invitada especial de la noche es Berlina, la artista puntana que vive en Córdoba y, antes de partir para seguir con sus estudios universitarios, deleitará al público con su repertorio tan particular que mezcla neo soul, R&B e indie pop.

El abierto comenzará a las 21 y la entrada es gratuita. Además de Berlina, también estará Guillermo Mazzola, quien presentará su libro "Megahit", entre otros poetas y músicos que compartirán con el público.

No es la primera vez que Berlina asiste y canta en este tipo de abiertos, pero lo que la caracteriza es que, además de artista, es una gran admiradora y espectadora de la literatura joven puntana.

"La poesía es parte de mí. No solo al momento de componer mis canciones, sino también de escribir y plasmar mis sentimientos y sensaciones a través de las palabras. Amo mucho leer a Alejandra Pizarnik y también estoy rodeada de amigas poetas que no me dejan escapar de todo este hermoso mundo", dijo.

Berlina presentará su primer EP titulado "Querencia" y algunos covers de artistas que la nutren y la inspiran. La cantante marca su propio estilo que pasa, no solo por su forma de cantar, también su manera de vestirse o actuar en el escenario, con una estética difícil de olvidar.

Desde muy pequeña, la artista se vio con objetos entre las manos que simulaban un micrófono. El canto y la actuación le siguen los pasos desde la infancia y actualmente estudia la Licenciatura en Teatro, que la mantiene ocupada para poder recibirse lo más pronto posible.

"Siempre el arte estuvo dentro de mi vida en diferentes formas y disciplinas como la danza y el canto. Recuerdo las tardes de juegos y canciones en el porche de mi casa, mientras los vecinos pasaban por el frente, yo cantaba sin ningún tipo de vergüenza", agregó Berlina.

Luego de la salida de su primer EP, la cantante prepara la segunda parte de "Querencia", que irá por el mismo camino de sus primeras canciones, pero con las ganas de marcar la estética que la identifica.

"Antes de grabar pienso mucho en la conceptualización que quiero darle a todo lo que voy a mostrar. En el mensaje que me gustaría dar y cómo deseo que mi voz llegue a la gente, algo muy importante para mí que tengo que trabajar con mucha profesionalidad", expresó la cantante.

Además, Berlina agregó que "una como cantante se conoce y se descubre. Reconoce su esencia y la plasma en su arte. Eso es lo que quiero que suceda con mi segundo EP".

Luego de la noche de hoy, la artista volverá a Córdoba para seguir con sus estudios y, a fin de año, planea viajar a México para seguir expandiendo su arte.

Redacción/MGE