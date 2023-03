Guillermo Mazzola y una crítica a la actualidad desde una mirada pop

Como una bitácora de la vida en pandemia y las formas de relacionarse a través de las redes sociales, Guillermo Mazzola decidió liberar su mente con un libro de poemas donde hace una crítica a la actualidad, pero utilizando las herramientas que esta misma le brinda. Así, entre abiertos de poesía y horas en su habitación, el puntano, quien además de poeta es cantautor, comenzó a escribir su primer libro, “Una plaga pop”, que tuvo su presentación, a través de la editorial Perniciosa, en formato fanzine y ahora espera su salida de la imprenta para la venta.

El libro habla un poco de las cosas que tanto Guillermo como su entorno social atravesó durante la pandemia hasta el día de hoy. “Son cosas que tienen que ver con las relaciones, con el aislamiento producido por las redes sociales, por la economía, pero que no son habladas explícitamente, sino que lo hago desde la metáfora”, sostuvo el escritor.

Guillermo se adentró en el mundo de la escritura desde su infancia. En su casa siempre estuvo rodeado de arte y libros, los cuales leía apasionadamente. La música también acompañaba ese entorno y las letras de las canciones le servían de inspiración. “Siempre me gustó la poética de las letras y esa capacidad de denuncia que tiene la poesía, que de alguna forma llega al oído de otra manera”, afirmó.

Las ideas que drenaba a través de sus escritos llegaban en momentos en los que estaba mal o cuando se enamoraba en la adolescencia. "Así fue que empecé a escribir y en la salida de la pandemia noté esa necesidad nuevamente. Por ejemplo, en terapia no llegaba a expresar del todo lo que me pasaba; las canciones no me alcanzaban, entonces pensé que por ahí lo que necesitaba era trabajar más el lenguaje para poder expresarme y entender lo que me estaba pasando a mí y a mi entorno. La poesía fue la herramienta que me sirvió, sobre todo con algunas metáforas, para poder hacer esas comparaciones que permiten de alguna manera tener un poco de claridad", expresó.

Además de disfrutar con la escritura, Guillermo libera su mente con la música. Sus primeras incursiones con el rock nacional, particularmente con el punk rock, fueron a los 12 años, cuando armó su primera banda. Ahora se junta con Los Fluorescentes a tocar en Casa Wicca y despuntar, así, el vicio.

"Estamos tratando de encontrarnos y de entender lo que nos pasa, así podemos volver al sentido de comunidad", dijo.

