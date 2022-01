La soja y el maíz tendrán una semana complicada

Cuando la lluvia ya había emitido una alerta roja sobre los cultivos de verano, encima llegaron los peores pronósticos, porque se anuncia una semana de calor extremo en gran parte del centro y norte argentino, incluida San Luis. En ese período no se prevén precipitaciones, por lo que los especialistas advirtieron que la situación para el maíz y la soja se complicará aún más. Lo que podría salvar a la campaña gruesa es la aparición de lluvias en la segunda quincena de enero.

Aunque todavía es prematuro para evaluar pérdidas en la producción, de no llover lo suficiente podría caer el volumen de soja esperado, que es de 44 millones de toneladas; y también el de maíz, cuya estimación alcanza las 57 millones de toneladas. Y por supuesto, el Gobierno no podría alcanzar los U$S 35.000 millones que recaudó el año pasado.

En diálogo con el diario "La Nación", el meteorólogo Leonardo de Benedictis explicó: “La ola de calor va a estar involucrando casi a todo el país, desde Chubut hasta el norte. Serán temperaturas muy altas, tanto mínimas como máximas, que van a perdurar durante gran parte de la próxima semana”.

Detalló que en Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y Chaco alcanzarán entre 46 y 48 grados. En tanto que en la zona central, Córdoba, Santa Fe, norte de Buenos Aires, San Luis y La Pampa llegarán a los 42 grados.

Frente a este panorama, no se prevén lluvias que puedan paliar la situación. “Recién el fin de semana que viene podríamos tener el corte de esta ola de calor y hay una tendencia de lluvia, pero falta mucho, y transitar siete días con valores por encima de los 40 grados a cualquier cultivo le va a impactar y muy duro”, comentó.

El principal problema lo tiene el maíz temprano. Lo que se sembró más tarde puede resistir.

Esteban Copati, jefe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, coincidió: “El escenario que estamos viendo, que está complicado, seguramente la semana que viene lo vamos a ver aún peor. Si se confirman las lluvias de la otra semana, pueden frenar el deterioro y empezar a mejorar el panorama para todas las siembras tardías”, comentó.

Hoy el que más pierde es el maíz temprano en la zonas núcleo, que es la región en donde se concentra el mayor potencial de crecimiento. Aunque todavía no se puede descartar que las siembras tardías, como las que abundan en San Luis, alcancen un buen rinde.

De acuerdo al último Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, si bien las lluvias heterogéneas que se registraron durante las últimas semanas permiten continuar de manera parcial con el avance de las máquinas, el 42,5 % de los cuadros de maíz temprano se encuentra con una condición hídrica entre regular y en sequía. Por lo que son necesarias precipitaciones durante enero que permitan atenuar el estrés hídrico de estos cuadros y completar la incorporación de los lotes de maíz aún sin sembrar.

El informe señala que las lluvias heterogéneas de las últimas semanas permiten continuar de manera parcial con el avance de las máquinas. “Por lo que ya se lograron incorporar más de 5,6 millones de hectáreas en todo el país, luego de relevar un avance intersemanal de 6,6 puntos porcentuales. El avance de siembra registrado se ubica en el 77,3% de nuestra actual proyección de 7.300.000 de hectáreas para la campaña 2021/22, 500.000 más que en el ciclo previo", cerró.