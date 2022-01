Desde 2014 comparte el fin de año en geriátricos de la ciudad

Fernando Teixido tiene una misión cada 31 de diciembre, desde hace siete años. El creador de la agrupación "Manada Solidaria" consigue donaciones de budines y los lleva a distintos geriátricos para pasar la tarde con los ancianos que no tienen con quién brindar por la llegada de Año Nuevo.

Pero no es la única cruzada que el hombre de cincuenta años lleva adelante para las Fiestas. Cada Nochebuena, se calza el reconocido traje rojo y blanco para sacarles sonrisas a los chicos que están internados o en las guardias de los hospitales.

La aventura de ayudar para el apasionado de las motos comenzó en 2014, cuando justamente decidió subirse a su rodado y repartirles golosinas a los niños. Pero fue en esa primera salida cuando descubrió que podía hacer mucho más.

Después de visitar tres residencias, Teixido les llevó algunos presentes a los policías de turno.

"En el Policlínico una chica me pidió ayuda con pañales, pero yo no sabía qué hacer, era la primera vez que hacía algo así. Cuando volví a mi casa, subí las fotos a las redes y comenté que había una mamá que necesitaba ayuda. En media hora me habían donado dieciséis bolsones, pero estaban por toda la ciudad. Entonces me subí a la moto y fui a buscarlos y los entregué", contó.

En ese momento, Teixido decidió darle vida a su "Manada Solidaria". Cuenta con el apoyo de otros diez integrantes que colaboran en cada propuesta, pero él es su principal referente.

"Se terminó convirtiendo en una especie de trabajo social. En todo este tiempo hemos podido ayudar a gente de prácticamente todo el país. Muchos me buscan para que les dé una mano con temas vinculados a la salud, cuando hay que conseguir una prótesis, un traslado o lo que fuera", explicó.

El reparto de budines en los asilos nació como una excusa para acercarse a los adultos mayores. "Cuando repartía golosinas, me di cuenta que las dos edades más vulnerables de la vida son la niñez y la vejez. Entonces fui un 31 a un geriátrico y me encontré con varios viejitos, a quienes sus familias no los iban a buscar para celebrar. Y me puse a pensar que, si alguna vez termino en un lugar como ese, sería lindo que haya alguien, que por más que no me conozca, se muestre preocupado por mí", reflexionó.

Por eso, antes de que finalicen los diciembres, realiza una colecta para conseguir las donaciones. Con ellas, recorre en su motocicleta tres residencias que están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad: Santa Teresita, Años Dorados y San Camilo de Lellis. En este último es donde permanece más tiempo, porque después de cortar las porciones para la merienda, se queda a conversar con los abuelos.

Si alguna vez termino en un geriátrico, sería lindo que haya alguien, que aunque no me conozca, se preocupe por mí.

"Se arma una tarde de té y nos ponemos a charlar, aunque a veces sean incoherencias porque no todos tienen una gran lucidez, pero ellos están felices de que alguien los escuche. Cuentan sus vivencias, anécdotas, cosas lindas de su vida. Es una caricia al alma para mí", describió.

Su misión, sin embargo, no finaliza ahí. Cerca de las 22, cuando se acerca la hora de brindar por Año Nuevo, se dirige hasta la Comisaría 8ª de la Policía de la Provincia (en el centro de Villa Mercedes) para llevarles unos presentes a los agentes que tienen que trabajar durante los festejos.

"En esta pandemia hay dos sectores que estuvieron muy afectados, que son la salud pública y la seguridad. Por eso es un pequeño reconocimiento que le hacemos a la gente que nos cuida y a la que no siempre se la valora de la mejor forma", argumentó.

En estas Fiestas, Teixido repitió su recorrido acompañado por su amiga Jésica Vargas y se robaron las últimas sonrisas del 2021.