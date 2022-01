El trigo entra en zona turbulenta por el conflicto de Rusia y Ucrania

La alimentación siempre fue, y lo seguirá siendo, el principal eje de las economías mundiales desarrolladas y en vías de desarrollo. Abastecer el mercado interno preocupa y hay alimentos que no deben faltar en la sociedad. Esto lleva a veces a que se generen conflictos internacionales y dentro de cada país cada vez que hay desabastecimiento o aumentos de precios que la gente no puede pagar. Además, la población mundial sigue creciendo, y los países más desarrollados pretenden consumir más y mejores alimentos (nutritivos y de calidad), modificando sus dietas.

Entonces son inevitables las fricciones por los intereses políticos y económicos. Un claro ejemplo es lo ocurrido en el mercado local argentino, donde por el temor del Gobierno de no poder satisfacer la demanda interna y buscando que los precios no se eleven al punto que el consumidor no logre acceder, se impusieron los llamados “volúmenes de equilibrio” tanto para el trigo (de 14,5 millones de toneladas para la campaña actual y 2 millones para la 22/23) y para el maíz (25 Mt).

El conflicto entre Ucrania y Rusia es otro factor a tener en cuenta en la actualidad en el mercado del trigo. Los dos países del este, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, están entre los principales exportadores mundiales, son potencias que satisfacen la demanda de grandes importadores como Egipto, Indonesia y Turquía. Ucrania, posee el 17% de las exportaciones mundiales sobre los cinco principales países exportadores, mientras que Rusia el 24%, por debajo del 26% de EE.UU.

Los principales importadores como Egipto, Indonesia, Turquía y China ya buscan nuevos abastecedores de trigo en el mercado mundial.

"Los principales exportadores mundiales, como Rusia y Estados Unidos, son países que históricamente defendieron sus intereses políticos, geopolíticos y culturales, con diferencias en sus economías y sociedades. El conflicto entre Rusia y Ucrania repercute en el comercio internacional de trigo, porque los principales tres exportadores mundiales están relacionados, con dos de ellos en un conflicto militar. Por ello, esto puede influir en la estabilidad del cereal, afectando así el abastecimiento de las economías del mundo, generando una incógnita: ¿dónde se podrá comprar trigo si los principales exportadores atraviesan un conflicto pudiendo frenar el comercio del cereal?", se pregunta el analista Sebastián Salvaro en el sitio web A24 Agro.

Estados Unidos, atraviesa problemas productivos debido a la sequía, bajando así el volumen total a producir. Así lo estimó en el último informe de oferta y demanda mensual el USDA, que aseguró que el total de producción ronda las 44,8 Mt, sin modificaciones ante el mes anterior, pero por debajo de 2020. Con este volumen producido, no podría abastecer a Egipto, Indonesia, Turquía y China, sumado a que el trigo en EE.UU. no posee un precio tan competitivo como el de otras regiones.

Por esto, se debe pensar quiénes pueden satisfacer la demanda, y los grandes jugadores que quedan son Australia y la Argentina. "Sin embargo, Australia posee límites a la exportación del cereal, mientras que la Argentina, con sus 'volúmenes de equilibrio' que afectan el precio de mercado, genera un descuento sobre la capacidad teórica de pago y distorsiona la exportación", según Salvaro, quien cree que "en definitiva, el país podría dejar pasar la oportunidad de tomar un rol protagónico en el comercio internacional y generar los dólares que requiere su economía".