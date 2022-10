Activistas piden una marcha inclusiva para el Encuentro Plurinacional

A pocos días del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que copará la ciudad de San Luis, la comisión organizadora trabaja en el recorrido de la marcha central que en cada edición convoca a toda la concurrencia. En la última asamblea, realizada el sábado, avanzaron en la definición, aunque con algunas diferencias, lo que imposibilitó la definición del camino que harán las más de cien mil personas autoconvocadas.

Una de las propuestas determina una marcha de alrededor de 8 kilómetros, que comenzaría en Terrazas del Portezuelo, y la otra incluye más de 13 kilómetros.

Este lunes, un grupo de activistas travestis trans integrantes de la comisión organizadora del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries emitió un comunicado donde pide que contemplen la inclusión de todas las manifestantes.

En la nota solicitan "que se contemple y escuche otra propuesta para la marcha del día domingo 9/10, que hacia adentro de las subcomisiones hemos trabajado y creemos que a tan corto tiempo del encuentro es preciso hacer una revisión. Necesitamos que la inclusión sea real, por lo tanto entendemos que una marcha de 13 kilómetros deja afuera a personas que tienen movilidad reducida y discapacidades, como así también a adulteces, niñeces, feminidades trans, compañeras indígenas, etc".

El grupo entiende que "no hay plurinacionalidad, no hay igualdad de condiciones si las voces de todes siguen siendo acalladas. No hablamos de equidad cuando la marcha propuesta por un sector de la comisión organizadora hegemoniza las capacidades de les cuerpes, considerando que todes les encuentreres tienen la posibilidad de movilizarse de la misma manera. En este sentido, no se estarían contemplando las diversas condiciones de salubridad de les participantes. Lo importante es lo simbólico, es decir, hacer los reclamos correspondientes a las instituciones antes propuestas, pero pensar en les compañeres que no pueden hacer un arduo recorrido".

En el mismo comunicado reconocen que son "las travas que marchamos, las que tenemos siliconas por los pies y tobillos, quienes no todes podemos hacer el recorrido planteado. La gran mayoría pasamos los 35-40 años, que es la misma expectativa de vida que tenemos y aun con las pocas fuerzas seguimos insistiendo. Es invalorable, dañino y discriminatorio y se corre el riesgo de la participación de nuestras identidades si no contemplamos un recorrido más integral. Es también momento de visibilizar y hacer partícipe a las adulteces, tomar conciencia y reflexionar sobre esta población que se encuentra desatendida, maltratada y discriminada. Es por ello que es preciso pensar hasta qué punto la exclusión social a las personas mayores no es una negación de su existencia".

En el final, la misiva sentencia: "¿Por qué hablamos de Encuentro Plurinacional y con las disidencias cuando corre riesgo la participación de les sujetes que hemos luchado para que este encuentro se dé? Acá estamos, existimos, resistimos para que este encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries sea de todes y con todes".