Un hotel mercedino hospeda y les da desayuno a las mascotas

Después de pasar una noche cómoda y tranquila, nada mejor que levantarse y desayunar algo rico para empezar el día, sobre todo cuando se está de viaje o de visita. Ahora, en Villa Mercedes un hotel ofrece la posibilidad de que no solo los humanos tengan ese reconfortante despertar, sino también sus mascotas. La empresa ubicada sobre la calle Tucumán, en pleno centro de la ciudad, ideó un servicio de hospedaje y atención que incluye a los perros y los gatos de los clientes, y que ya ha tenido una gran repercusión.

Alberto Oste, el gerente de la firma, contó que la idea surgió cuando observó a un huésped con su cachorro. "Yo veía que cortaba un pedacito de la medialuna y disimuladamente se lo daba. Me pareció raro, porque yo no me iba a enojar si le compartía, pero muchos tienen esa idea de que los vamos a retar o los vamos a echar", recordó.

Para mí es algo muy sencillo y pequeño, pero con lo que le facilitamos la vida a un montón de personas. Alberto Oste.

Y pese a que ya permitían el ingreso de animales a su edificio, en ese momento decidieron dar un paso más. "Ahí pensé: 'Esto es una buena iniciativa'", confesó.

Desde entonces, armaron un combo ideal para aquellos a quienes les gusta viajar con sus amigos de cuatro patas. "Hay gente que nos dice que si no sale con los perros, no se va de vacaciones. Por eso nos felicitan por la propuesta. Para mí es algo muy sencillo y pequeño, pero con lo que le facilitamos la vida a un montón de personas", expresó.

A dormir. También les colocan camitas para que descansen cómodos.

Por un lado, incorporaron varias cunitas que están a disposición. Cuando alguien reserva para llegar acompañado, solo ubican la camita en la habitación para que el canino o el felino pueda dormir tan cómodo como su dueño.

Pero hay algo más. A la hora de levantarse y acceder al desayuno en el restaurante, los clientes pueden bajar a las mesas con sus mascotas. Y sin ningún cargo extra, les dan alimentos balanceados y agua, aunque también puede ser leche, en los platos especiales que tienen para ellos.

Oste dijo que la mayoría de las personas que se alojan con sus animales ya están acostumbradas a llevarlos de viaje y por lo general son perros de pequeño porte. "Por eso no ensucian, ni molestan, solo les pedimos que no los dejen solos. Luego nosotros nos encargamos de hacer la limpieza más profunda", explicó.

Los mercedinos pueden ir a desayunar sin hospedarse y pagar para que las mascotas coman.

Además, los habitantes de la ciudad también pueden aprovechar la opción. Porque sin hospedarse, pueden ir a desayunar o merendar y abonar para que les den alimento a las mascotas. "Les cobramos un precio mínimo porque de esa forma el dueño también se siente desinhibido de que pagó y puede estar tranquilo", dijo.

El hombre sostuvo que la iniciativa también puede ser un buen incentivo para el turismo, para que los visitantes que pasen por la ciudad sepan que hay lugares y comercios amigables con los animales. "Ojalá se acoplen cada vez más porque ayuda a mejorar la vida de la gente", expresó el gerente, quien experimenta en carne propia el amor por una mascota. "El regalón mío se llama Oreja Caída, pero le decimos Orejitas. Es rescatado y es un miembro más de la casa", describió a su perrito.

Cada vez más opciones amigables

La tendencia de comercios e instituciones pet friendly o, como dice la traducción, amigables con las mascotas, crece en muchas partes del país.

Villa Mercedes no es la excepción. En los últimos años han emergido varias propuestas que apuntan a incluir a los mejores amigos del hombre en la mayoría de las actividades de las personas.

Una de ellas, por ejemplo, es un servicio de taxi para hacer traslados de animales. También existe un hotel para perros, que permite hospedarlos con juegos y atenciones, y hace poco crearon un bar para que coman con sus dueños.