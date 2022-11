Guillermo Ruiz, el cazatalentos que llevó al "Búfalo" Funes a Colombia

El día 1 de El Diario de la República en el camino al Mundial de Qatar fue con escala en Bogotá, la capital de Colombia. El destino, sus caprichos y la misma porfiada capacidad de sorpresa que guarda el fútbol nos permitieron acercarnos un poco más a la historia de futbolista profesional de Juan Gilberto Funes.

En la aduana del Aeropuerto de El Dorado, quien nos pide pasaporte con gesto serio, se afloja cuando le digo que vengo tras los pasos de un jugador argentino que brilló en Millonarios.

El señor dice ser hincha del club, pregunta quién es ese futbolista y cuando mencionamos al "Búfalo" Funes, los ojos, por encima del barbijo, saben a recuerdos fabulosos.

Juan Gilberto en este 2022, año del 30º aniversario de su partida a canchas celestiales, late mucho más allá de los corazones puntanos.

En el acomodado barrio Los Cedritos nos espera Guillermo Ruiz, exdirigente del Club Millonarios, y exgerente deportivo del conjunto azul que emprendió viaje a Mendoza para ver jugar a un muchacho de 21 años con la camiseta de Gimnasia, y después viajó a San Luis para proponerle competir en el fútbol "cafetero".

Con El Diario en familia. Don Guillermo Ruiz, Gloria (su esposa y mamá postiza de Juan) y su hijo Juan Guillermo posan con los colores que viajan a Qatar.

"Hizo un golazo ese día, demostró talento, manejo y una potencia extraordinaria", cuenta Ruiz, quien este 15 de noviembre cumplió 73 años y con 40 libros publicados, es el historiador sabelotodo del fútbol colombiano.

Juan Guillermo, el hijo varón, muestra fotos donde se lo ve como la mascota de aquel equipo de "Millos". "Noooo, Juanito fue único", indica.

Gloria, quien hizo de mamá postiza de Juan en Bogotá, sonríe recordando: "Él llegaba y abría la heladera, hacía lo que quería en la casa. Le encantaba el ajiaco (comida típica)", sostiene la señora de Guillermo y mamá de Juangui, mientras el aroma de ese plato baja por las escaleras desde la cocina y se instala en la sala-biblioteca de don Guillermo.

Abre libros solamente para ver fotos, porque él es un libro abierto que tiene fechas, jugadores y equipos en una memoria inoxidable.

"El presidente me dio la posibilidad de cristalizar la posibilidad de Juan. Imaginen que las opciones eran (Norberto) Outes que estaba en México, (Omar Pedro) Roldán de Vélez, Marcelo Astegiano y Miguel Ángel Colombatti. Compararlo con Juan, que no lo conocía nadie... pero yo vi a ese camión corriendo y supe que era el hombre, era el jugador", rememora.

"La información era suficiente: había estado en Sarmiento de Junín como suplente de Gareca, tiene condiciones. Mi visto bueno fue inmediato y se vino a vivir al mismo bloque de departamentos de Juan Carlos Díaz, también argentino número 10, quien vivía en el primer piso, yo en el segundo y Juan en el tercero. Ahí se instala y la gente lo recibió maravillosamente", cuenta Guillermo.

Reencuentro en Paraguay. Los papás de Juan, doña Marta y don Pedro, fueron a visitar al "Búfalo" en un partido de Libertadores. "Cuídeme a Funito", le pidió la mamá del ídolo a Guillermo Ruiz, mecenas del delantero en Colombia.

"Debutó contra Deportivo Cali, ganamos 4 a 0 y Juan no hizo goles. Contra Bucaramanga ganamos 3-2 e hizo 2 goles, y esa fue la dicha más grande. Pero después las cosas no se dieron como soñamos; pasaron muchos partidos sin anotar, pero Juan demostraba la calidad de jugador. Yo seguía las estadísticas y supe que era el momento. Se acercaba el gol 3.000 de la historia del club. Le ganamos 2 a 0 a Junior y Juan hizo los dos goles, el 2.999 y el 3.000. El estadio casi se cae. Ese gol 3.000 aún se recuerda cada año", sostiene, y le da un sorbo al tinto (como llaman al café) y asegura sobre el apodo del puntano: "'Búfalo' le puso el periodista Jaime Ortiz Alvear; es que no lo controlaba nadie. En un gol a Bucaramanga, el arquero Landaburu lo agarra del cuello y él lo lleva a la rastra".

Sobre el peso, cuenta la historia del hipódromo. "El DT Jorge Luis Pinto intentó que bajara de peso, lo mandaba al hipódromo y lo ponía a entrenar en la pista de arena para que bajara de peso... pero le quitaron el peso y perdió la potencia. Luego se va Pinto y llega Eduardo Luján Manera: contrata a Marcelo Trobiani, crack en Boca, y ahí Millonarios cambia esquema, saca a Córdoba, deja a Juan y a Arnoldo Iguarán, y suma otro volante. Juan encontró un socio en Trobiani y se destapó. En 14 partidos marcó 15 goles, récord en las definiciones hasta hoy".

Del torneo de 1985 a un 86 en el que "aparecen un montón de cosas, como el interés de River, y a Juan lo enfocaron en infernales cuentos de un atentado con un tiro en el vidrio de su departamento. Eso fue preparado para que Juan se vaya y eso precipitó su partida. Tenía 24 años y me dijo: 'Quiero vivir y quiero jugar'. El dirigente Santilli vino a pedido del 'Bambino' Veira, fui a Argentina con ellos. Mi trabajo era lo deportivo y se vendió a Juan en 600 mil dólares", afirma Guillermo.

Para comprarlo a Gimnasia, Ruiz iba con la oferta de 150 mil dólares y la operación, aunque nadie puede asegurarlo, se habría concretado por el doble.

Imborrable

"Juan dejó una estela de grande. Figura fundamental. Mandamás, líder del equipo. Un gran señor, sano y juicioso, esos atributos que le conocemos. Vivió una vida muy rápida. Fue un gran señor. Era como un hijo, así lo sentimos. Siempre pensamos que fue corto su tiempo acá... Él pasaba, entraba, comía y mi señora lo consentía. Juan se divertía. Gloria quería poner una venta de sacos, entonces Juan trajo montones y se los regaló"... cuenta y recuerda Ruiz.

Vida rápida la de Juan

El "Búfalo" Funes hizo 44 goles en 88 partidos, un rendimiento notable en Millonarios. En el 85 quedó a un gol del "Negro" González, 32 a 33, pero Juan fue goleador del hexagonal final. "Los equipos le tenían pánico, Juan jugaba siempre, no faltaba nunca. Afortunados quienes lo tuvimos cerca", remata don Guillermo.

"Martica (por Marta, la mamá de Juan) llegó con su esposo Pedro a Asunción en auto a un partido de Copa Libertadores, y ni bien fue al hotel me dijo: 'Cuídeme a Funito'. Era un pedido lleno de ilusiones. Venir de un pueblo sencillo, de gente sencilla y amable a una ciudad como Bogotá, casi impersonal, fue duro como persona, le costó, pero después organizaba todo, desde asados a salidas. Andaba en carro a toda velocidad. El club le dio un Renault 12 color grama y andaba como loco. Pasaba a todo el mundo. Era sentirse ganador y llegaba al club a toda velocidad".

Vida intensa la del máximo ídolo del fútbol de San Luis, quien abrió las puertas del profesionalismo y del fútbol del exterior gracias a Guillermo Ruiz, el exdirigente e historiador del fútbol colombiano, a quien El Diario tuvo el placer de conocer. Y al conocerlo nos acercamos un poco más al "Búfalo", en una historia mundial.