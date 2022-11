La burka y la bikini: ¿cómo conviven oriente y occidente?

A dos semanas de iniciar el Mundial, las miradas están puestas en los hiyabs, la FIFA y la cultura qatarí. Desde una serie de recomendaciones para una cobertura responsable lanzada por el Inadi, hasta la ley islámica —La Sharía— que condena la homosexualidad, así se palpita la llegada del primer Mundial de Fútbol a un país de medio oriente.

“Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa”. Así había titulado la AFA a un capítulo del manual de “Idioma y cultura rusa” que repartió en una charla para dirigentes, técnicos, futbolistas y periodistas hace cuatro años, previo al Mundial de 2018; por lo que no sonó raro que este año el Inadi postulara su propio escrito con recomendaciones para evitar comentarios machistas, discriminatorios, racistas y xenófobos.

La decisión cobra más sentido si se tiene en cuenta que, por primera vez en la historia del evento deportivo más convocante del mundo, habrá árbitras y que, según informó Pascual Calicchio, secretario general de la Defensoría del Público —ente creador de las recomendaciones—, también contará con la mayor presencia de mujeres en la cobertura periodística desde que iniciaron los mundiales.

“Previendo lo sucedido con la AFA, hicimos tres mesas de trabajo, con periodistas, deportistas y asociaciones representantes de la cultura islámica. A partir de ahí, con el aporte del Inadi, confeccionamos esas recomendaciones, que no son un manual”, explicó Caliacchio.

“Sí es cierto que la comunidad LGBTIQ+ en Qatar no está permitida, pero se dejó bien claro que todos son bienvenidos a la Copa del Mundo", Melody Amal Kabalan (Presidenta del Instituto Islam para la Paz).

Varias de las recomendaciones —divididas en cuatro categorías: Racismo y xenofobia, Violencia en el juego, Discriminación y Género y diversidad sexual— fueron basadas en los reclamos presentados en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uno de los ejemplos, tomado de un medio gráfico, de lo que no se debe hacer fue: “Hay algunos hombres que deberían dar prueba de su hombría para jugar en el equipo”.

“Hay toda una serie de connotaciones machistas que suelen ser habituales del fútbol, si sos más o menos hombre y el rendimiento en función de eso, creo que es algo que aparece muy fuerte. También sobre la homosexualidad de ciertos jugadores, es relevante si el jugador lo utiliza para que se rompa un tabú —en ese caso tiene relevancia—, pero si lo dicen en medio de una jugada no tiene sentido”, desarrolló Calicchio.

Según la FIFA, Qatar espera recibir 1,2 millón de turistas durante todo el mes.

Otro de los ejes que tiene el manual es un glosario de términos sobre la cultura qatarí y la religión islámica. En la capacitación realizada por la defensoría las preguntas principales fueron en referencia a cómo deben moverse, vestirse y vincularse las y los especialistas durante su labor en Qatar.

“Hay mucha desinformación sobre lo que se cree que sucede en los países musulmanes. Qué significa vivir en Qatar y cuál es la experiencia de la mujer. Siempre está esa pregunta de qué pasa con ellas en medio oriente. Es importante desmitificar un montón de que conceptos que hay y que suponen que porque la mujer viste de cierta forma, no tiene sus derechos asegurados”, expresó Melody Amal Kabalan presidenta del Instituto Islam para la Paz.

Qatar es una monarquía absoluta que, antes de descubrir que poseían la tercera reserva de gas más grande del mundo, vivía de la recolección de perlas. Ahora, es el país con mayor renta per cápita del planeta y figura en el puesto 29 como el más pacífico a nivel global.

“La familia real supo sacarle ventaja a la reserva de gas y así tejer los hilos del poder de forma muy inteligente aunque con muchas intrigas y una tradición de hijos que destronaron a sus padres. La familia tiene una historia muy interesante, el padre del actual emir fue la cabeza del Qatar moderno que hoy vemos”, detalló Rodolfo Vera Calderón, periodista especializado en realeza y licenciado en relaciones internacionales.

El islam es la religión predominante en Qatar y la profesa el 77,5 por ciento de la población. Si bien posee una de las legislaciones más liberales entre la comunidad musulmana, La Sharía, o ley islámica, se aplica a aspectos como la familia, las herencias y algunos actos criminales.

“La mujer aún se debe al hombre y no está en igualdad de condiciones, pero no sufre, no es abnegada y entienden sus vidas de otra forma", Rodolfo Vera Calderón (Periodista especializado en realeza y analista de relaciones internacionales).

En el caso de las mujeres, esto implica que pueden ejercer su derecho al voto, participar en la política, sacar el registro de conducir y no están obligadas a portar el velo, o hiyab. Así como también ocupan cargos públicos, son juezas, embajadoras y ministras, y tienen posiciones jerárquicas en compañías.

“Creemos erróneamente que como occidente tenemos que salvar a las mujeres de oriente porque existimos de maneras diferentes. Obvio que tienen sus luchas internas y muchas brechas con las que trabajar, pero son mujeres que están muy bien paradas tanto en el ámbito privado como en el público. Trabajan y luchan por lo mismo que lo hacemos las mujeres en Argentina. Sí hay diferencias, la principal es la económica, ellas tienen una realidad diferente a la nuestra”, contextualizó Amal Kabalan.

Sin embargo, el sistema legal de Qatar discrimina a las mujeres en otros aspectos como su libertad de movimiento y asuntos relacionados con el matrimonio, la custodia de los hijos y la herencia. Mientras que los hombres pueden casarse con hasta cuatro esposas sin descendencia previa, las mujeres deben obtener la aprobación de un tutor masculino para hacerlo a cualquier edad. Lo mismo ocurre a la hora de salir del país, las jóvenes menores de 25 años deben tener un permiso de su tutor y si quedan embarazadas estando solteras se enfrentan a juicio por sexo extramatrimonial.

“Es un país musulmán con una escuela judía e islámica muy rígida, pero al mismo tiempo son bastante abiertos. Sí, la mujer aún se debe al hombre y no están en igualdad de condiciones, pero no sufre, no es abnegada y entienden sus vidas de otra forma, crecieron así y para ellas eso es lo normal. Compararlo con otra escala de valores me parece injusto e ignorante”, manifestó Vera Calderón.

En lo que la ley islámica pone toda su rectitud es cuando de diversidad sexual se trata. Uno de los temas más debatidos en la antesala al mundial es el lugar que tendrá la comunidad LGBTIQ+ dentro y fuera de los estadios. La ley islámica prohíbe y criminaliza las relaciones homosexuales con hasta siete años de cárcel. Y en caso de que los homosexuales sean musulmanes, estos pueden llegar a ser ejecutados.

Nasser Al-Khater, CEO de Qatar 2022, aseguró que la comunidad LGBTIQ+ será bienvenida al país aunque les pidió no realizar demostraciones públicas de afecto por “respeto a la cultura”. Con respecto a la bandera del arcoíris, hubo malos entendidos al comienzo, pero sí se podrá llevar a los partidos.

“Sí es cierto con respecto a la comunidad LGBTIQ+ que en Qatar no está permitido, pero se dejó bien claro que todos son bienvenidos a la Copa del Mundo y van a ser respetados”, aclaró Amal Kabalan.

El Sunday Times publicó una investigación sobre supuestas estafas y coimas a los 24 integrantes del comité de la FIFA encargados de elegir la sede. Sostienen que la elección de Qatar se realizó a través de pagos de 880 millones de dólares, a pesar de que, a causa de las condiciones climáticas y la cultura del emirato, no era la mejor opción para hacerlo. Otros, creen que poder hacer el Mundial en un país del medio oriente implica un gran avance, deportivo y humano.

“El Mundial va a ser muy bueno tanto para los qataríes como para que los occidentales tengan una mirada menos rígida respecto a la cultura islámica y musulmana. El deporte es la parte más loable, aunque haya una competencia, se trata de unir pueblos, ideas e identidades. Con este Mundial el deporte hace justicia de lo que deben hacer en el fondo las competencias deportivas, aunar”, reflexionó Vera Calderón.

A la conclusión del especialista, Melody añadió la posibilidad de relacionarse con los qataríes y de ver cómo el occidente y el oriente conviven, por ejemplo, en las playas del país. En las costas se ven mujeres con su familia mientras usan la burka y grupos de amigas en bikini y con una botella de cerveza.

“Si querés ser una persona sumamente dedicada a la religión podés hacerlo, nadie te va a discriminar por eso y la persona no religiosa también puede vivir tranquilamente”, finalizó.