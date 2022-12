¿Ovnis en La Toma? Mi experiencia

Iba en auto con mi familia, tenía entre 8 y 9 años. Una luz brillante bajaba en un vaivén cósmico hacia el este de La Toma. Si lo tengo que graficar, era un núcleo brillante que en sus destellos parecía bifurcarse una suerte de cruz. No me asustó, pero fue sorpresivo. "¿Qué será?", nos preguntábamos. Ese interrogante me acompaña día a día desde entonces.

No fue la única vez que vi los destellos. Una noche volví a observar el mismo cuerpo celeste a una velocidad inconstante que, al menos perceptivamente, parecía estar a corta distancia. La luz sobrevoló el cielo y se ocultó en las alturas de El Morro. Esta vez no podía ser fruto de mi imaginación: ya tenía más de 20 años.

Lo que digo es imposible de comprobar, es mi vivencia contra el recelo de los que no crean en mi testimonio. Pero como reza el aforismo latino, “contra facta non sunt argumenta” (contra los hechos no hay argumentos que valgan).

Muchas veces observé esas luces en los alrededores de los Cerros del Rosario. Con el tiempo supe que se atribuye a la existencia de una ciudad subterránea en ese segmento; las formaciones rocosas vendrían a ser el portal hacia otra dimensión. Algunas experiencias preferí guardarlas en la intimidad de lo que grabó mi retina para siempre, pero me centro en las refulgencias porque vienen a dar luz a la oscuridad de los dogmas.

Es común escuchar que en el campo se ven cosas que en la ciudad no ocurren y esas cuestiones son secretos a voces (en este caso, misterios de luces a voces). Cuando la curiosidad filosófica empezó a fatigar la quietud de mi mente, pensé: ¿es el ser humano el centro de la creación? Siempre que lo reitero, la inmensidad estelar me guiña el ojo con un brillo inconfundible.

Si se busca una explicación desde la fe, hay varios vestigios bíblicos. En algunas escrituras monoteístas se habla de que los extraterrestres son criaturas y creación de Dios (claramente aquí el concepto de extraterrestre difiere de la tipología hollywoodense). Incluso en el Pentateuco termina la creación afirmando que Dios es creador de lo que contienen otros planetas fuera de la Tierra.

Si uno reflexiona, el universo es casi infinito. Hay tantos sistemas solares que contienen una cantidad prácticamente inmemorial de planetas, que seguramente algo hay más allá de la razón. La ley de probabilidades revela que deberían existir otros seres.

Desconozco muchas cuestiones, pero la intuición manifiesta que en los alrededores de mi pueblo abundan aspectos energéticos que son propicios para los avistamientos. Hay muchos minerales y otros elementos que han sido un punto en común a lo largo de la historia de indagación de este tipo de tópicos.

Un grupo denominado Unifa (Unión de Investigadores de Fenómenos Aeroespaciales), desarrolló años atrás una investigación en La Toma. Pudieron dar con testimonios de avistamientos e incluso se aproximaron a las inmediaciones de los Cerros del Rosario en busca de datos referidos a la ciudad subterránea. Referencias que me indican: no soy el único excéntrico.

Tiempo atrás, unos conocidos estaban por tirar algunos libros apilados e invadidos por la humedad del olvido. Fiel a mi gusto, los tomé sin ver sus tapas y los llevé a mi biblioteca. No los leí inmediatamente. Pasaron algunas jornadas y tomé al azar uno de color verde que aludía a las ciudades subterráneas en su título. Lo abrí y en la primera página había una dedicatoria que decía: “Para que las leyes de la hermandad blanca te iluminen”. Nada es casual.