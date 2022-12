Entregaron diplomas a 415 alumnos de escuelas digitales

La Universidad de La Punta (ULP) entregó 415 diplomas correspondientes a 319 egresados de Escuelas Públicas Digitales para Adultos (EPDA), 93 de la Escuelas Públicas Digitales Rurales (EPDR) y 3 de la Escuela Pública Digital (EPD) Nº 2 de Estancia Grande. El acto se desarrolló en el Campus Abierto "Arturo Rodríguez Jurado" de la casa de estudios.

Del acto participaron familiares, amigos, compañeros y autoridades de la ULP, encabezadas por la rectora Alicia Bañuelos; la secretaria Académica, Karina Matera; la secretaria del Campus, Juliana Menéndez y la jefa de Programa Escuelas Públicas Digitales Rurales y de Adultos, Manuela Ferreyra.

Bañuelos destacó que siempre es emocionante la terminación del ciclo lectivo para esta clase de iniciativas. "Cada uno de los alumnos tienen historias de vida muy distintas, las cuales son muy conmovedoras", resaltó y agregó que "todos estos años al finalizar mostramos que hemos actuado como corresponde; acá trabaja mucha gente, docentes y todas las secretarías, porque siempre hay alguna tarea que hacer para las escuelas, pero el resultado es este, lo que te alienta a trabajar cada vez con más fuerzas".

Las EPDA tienen orientación en Economía y Administración y las EPDR, en su mayoría, en Agro y Ambiente, y algunas en Ciencias Naturales. "El que hace todo el secundario en las EPDA tiene que cursar dos años y medio. La mayoría ingresa con materias aprobadas, se les reconocen las equivalencias y se les dice qué tienen que cursar con nosotros. Entonces a algunos les puede quedar un año, dos, o seis meses; mientras que las rurales son de seis años como cualquier otro secundario de educación común", distinguió Ferreyra.

La funcionaria resaltó que para la provincia es muy importante la oferta que brinda la ULP para sitios muy lejanos como por ejemplo La Maroma o el Pueblo Huarpe, donde hay Escuelas Públicas Digitales Rurales. "Los alumnos no deben irse a otros lugares para terminar el secundario y lo pueden hacer donde viven", señaló.

Aseguran que las EPDA se adaptan a la vida de una persona que está inserta en la sociedad, que tiene trabajo y familia. "Hay diferentes turnos y son solo doce horas presenciales por semana. Al tener otras obligaciones, pueden terminar el secundario sin la obligatoriedad de los cinco días como ocurre en las escuelas y tienen las opciones de la mañana, tarde o noche", detalló.

Este año los egresados son de Anchorena, Alto Pencoso, Arizona, Buena Esperanza, Carpintería, Concarán, Cortaderas, El Trapiche, Fortuna, Fraga, Jarilla, Juan Jorba, Juana Koslay, Justo Daract, Lafinur, La Calera, La Carolina, La Maroma, Los Cajones, Los Manantiales, Los Molles, Paso Grande, Potrerillos, Las Aguadas, Luján, Merlo, Naschel, Navia, Santa Rosa del Conlara, San Luis, San Martín y Villa Mercedes, entre otras localidades.

"Es un gran logro"

"Es emocionante terminar la secundaria. Se lo dedico a mi mamá que siempre me alentó y a mi papá. Es muy difícil dejar a mis compañeros, pero es un gran logro para mí", manifestó Itatí Miranda, quien terminó en la EPD N° 2 de Estancia Grande.

El estudiante de la EPD San Pablo, Antonio Agüero, con mucha alegría por tener su diploma, destacó que para él era muy importante cerrar esta etapa. "No nos veremos más con mis compañeros: la mayoría son mis primos, somos familia", manifestó el alumno, quien precisó que es boxeador y que por suerte pudo llevar adelante las dos actividades. "Seguiré con el boxeo. El año que viene tengo que ir a un campus con la Selección Argentina. Les digo a todos los chicos que terminen la escuela, que es una etapa muy linda y que solo se vive una vez", resaltó.

De la EPD Quines, Nicolás Rosales, manifestó: "Me resultó más o menos fácil, tenía compañeros y profesores que me ayudaban. Es bueno terminar para en un futuro seguir una carrera. En mi caso tengo pensado hacer el profesorado de geografía, que es lo que más me interesa".

Al final del acto pasaron un video con los testimonios de algunos alumnos. Luego estos se juntaron en el medio del Campus, y juntos, a la cuenta de tres, tiraron para arriba sus birretes. Se abrazaron y se despidieron con la enorme satisfacción de haber dado un gran paso en sus vidas.