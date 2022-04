En el dique La Florida terminó la última travesía de Sirur Maluf

Aquel desafío que puso en marcha el 10 de marzo de 2017 cuando entró al dique La Florida para nadar y concretar su proyecto “Uniendo con esperanza mi pueblo” llegó a su fin este jueves 7 de abril con la última travesía en las mismas aguas donde comenzó. Pero la gran diferencia fue que esta última vez lo hizo sin chaleco salvavidas y nadando estilo espalda con un brazo a la vez.

Atrás quedaron quince desafíos por los espejos de agua de la provincia: Nogolí, Potrero de los Funes, San Felipe, Paso de las Carretas, Cruz de Piedra, Piscu Yaco, Las Palmeras, La Huertita, el embalse Costanera Río V, Boca de Rìo, Saladillo, Embalse Río del Rosario, Los Manantiales y dos veces en La Florida.

“A esta última travesía la llamamos 'el dique de la gratitud' porque además de cerrar esta etapa tan importante en mi vida y de la de todas las personas que me han acompañado, me sucedieron cosas muy lindas como reencontrarme con la gente que me rescató del agua cuando tuve el accidente en Villa Gesell”, comentó Sirur.

“Supe que era un guardavidas el que me rescató, pero también sabía que otras tres personas más estuvieron con él asistiéndome ese día que nunca logré conocer. Pero gracias a una reciente nota que me hicieron en un portal de noticias uno de esos guardavidas me contactó y así pude encontrar a los otros que me ayudaron. Por eso, este último nado fue en gratitud hacia ellos”, destacó reconfortado.

La vida del joven que hoy tiene 28 años cambió el 2 de febrero de 2014: ese día quedó cuadripléjico al tirarse al agua en Villa Gesell y golpear de cabeza con el fondo. A pesar de tener una lesión medular nivel cervical 6, es decir, entre cuadripléjico y parapléjico, se desafió a él mismo durante cinco años y cruzó los espejos de agua de la provincia para enviar un mensaje de esperanza y superación.

Pero Sirur también quiso agradecerles “a todas las personas que se movilizaron y me están ayudando a poder concretar un tratamiento al que me voy a someter, que estará disponible dentro de unos tres años para intentar volver a caminar”. En paralelo con este proyecto, Sirur comenzó una campaña para recolectar fondos y poder someterse a ese tratamiento que aún está en desarrollo en la Escuela Politécnica Central de Lausana (Suiza) y el Hospital Universitario de esa ciudad, que le podría devolver la movilidad a través de la estimulación eléctrica de la médula espinal.

Ahora dijo que les dedicará todo su tiempo a las dos actividades que más le gustan: el coaching ontológico emocional y seguir trabajando en la Secretaría de Deportes, donde brinda talleres de Ajedrez a los chicos y chicas del barrio Eva Perón. También recordó a sus “amigos de fierro” que lo acompañaron en esta aventura: su entrenador Elías Villegas y los integrantes de la Fundación Remos Rosas.

“El objetivo siempre fue impactar a la sociedad de manera positiva, fomentar la práctica del deporte, cultivar la solidaridad, pero sobre todo mostrar lo importante y saludable que es realizar una actividad física. La capacidad que se logra con el deporte para salir de un estado de depresión. Y recordar que en el área de Discapacidad de la Secretaría de Deportes existe una diversidad de disciplinas deportivas adaptadas para que cualquier persona con discapacidad pueda acceder, porque el deporte salva vidas y les da un sentido y motivación a las personas”, cerró el joven nadador.

