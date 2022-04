"Las malas influencias" pisa Buenos Aires

Un nuevo poder para mover multitudes surgió de aquel fastidioso pero aparentemente necesario aparato que entra en una mano, el celular. La habilidad de frenar el constante swipe up (seguir hacia arriba) casi automático de los usuarios de redes sociales para que, al menos uno de ellos, se detenga en el posteo y lo lea es toda una obra de arte en sí misma. Si logra que suceda en varios “ciberamigos”, se le otorgará al habilidoso el gran título académico de “influencer” o, en su versión más sofisticada, "creador de contenidos digitales". Lo que contengan quedará a criterio de ellos (o de sus redactores).

El cineasta villamercedino Nicolás Teté estrenó su primera obra teatral en la Ciudad de Buenos Aires y ya lleva dos funciones a sala llena. “Las malas influencias”, protagonizada por Luciana

Grasso y Nazarena Rozas, estará en cartelera al menos por un mes y medio, más todos los viernes a las 20:30 en el teatro Kairós.

A la obra la componen dos personajes: la escritora amateur Laura, que desea publicar un libro pero no tiene los recursos, y su amiga Camila, una influencer capaz de mover a los usuarios con un posteo pero sin la habilidad de escribir una sola línea con coherencia. Ambas cuentan con los recursos para satisfacer la carencia de la otra pero, ¿a qué precio?

“Esos textos y frases que catapultaron a Camila fueron escritos por su amiga, eso las llevó a pelearse y tomar distancia. Ahora se vuelven a encontrar porque la influencer llama a la escritora por una propuesta de trabajo. Allí empieza el detonante de la obra, que reflexiona sobre la amistad y las nuevas profesiones del mundo digital”, explicó el villamercedino.

Teté le dio vida a “Las malas influencias” en 2020, durante la cuarentena, luego de leer una noticia sobre una influencer que había sido acusada de comprar seguidores y de no ser autora de lo que escribía en sus posteos. La reflexión sobre si era una estafa o no fue lo que le llamó la atención; eso, sumado a los conceptos de redes sociales y la fama, dos temáticas que le interesan, le llevó a redactar esta obra no tan ficticia.

“El proceso de escritura fue más que nada de investigar un poco cómo son estos creadores de contenidos para redes sociales, cómo trabajan y se forman. También pasé por distintos procesos y personajes; hay muchos influencers metidos dentro de Camila”, detalló.

En los últimos años Nicolás incursionó en el mundo del microteatro, pero nunca había construido una obra desde sus cimientos. Mientras se adentraba en el nuevo género, su red de wifi conectó con otra señal, la de sus inicios.

“Me di cuenta de que mi conexión con el cine nació de tomar clases de teatro en el Teatro Independiente Mercedes (TIM), así que es muy importante para mí ahora hacer una obra, porque todo nació allí”, recordó.

Según Teté, el siguiente paso es ver cómo responde el público para definir si agrega funciones y si, más adelante, "Las malas influencias" podría llegar a San Luis.

MM