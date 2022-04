Anita Merelli presentó su cuarto libro

Cuando tenía 8 años, Anita Merelli se mudó con su familia de Cruz Alta, provincia de Córdoba, al barrio El Criollo de Villa Mercedes. Si bien para ella fue un gran dolor separarse de sus nonos, sus tíos y primos, abrazó la tierra mercedina como propia y ahora, a pocos meses de cumplir 80 años, lanzó el tercer libro de una saga de cinco, que se llama “De mis manos a la tierra”. En este poemario relata los caminos recorridos, propios y ajenos, habla no solo de la tierra en sí, como polvo, sino también como planeta, que aunque afirmó que son sinónimos “no significan lo mismo”.

Este es el cuarto libro de la escritora mercedina; el primero, “Nocturno”, lo editó en 2009, y a partir de ahí continuó con la saga compuesta por tres obras poéticas: “De mis manos al corazón”, “De mis manos al sentimiento” y ahora “De mis manos a la tierra”. “Escribo desde muy chiquita, era como la pequeña artista de la escuela, siempre me gustó. De grande me dediqué a la docencia y a mis estudiantes les enseñaba poemas. Lo llevo en mi sangre, en las venas”, expresó.

Los libros los hago para quien los lee. No me gusta comercializarlos ni ponerles un precio". Anita Merelli, autora de "De mis manos a la tierra".

A los 15 años comenzó a escribir, pero la vida, el trabajo y su familia la alejaron un poco de esa pasión. Tras la pérdida de su compañero, utilizó la escritura como una terapia, una vía de escape, “me ayudó mucho y empecé a escribir para mí”, recordó.

La presentación de "De mis manos a la tierra" se realizó en la Casa de los Artistas en el Complejo Calle Angosta. “Vinieron muchos invitados —contó—, no es por presumir, pero siempre en mis presentaciones hay mucho público. Quería que fuera algo especial y que la gente vaya porque le gusta, no por compromiso. Leí dos poemas y luego de cada lectura, Verónica Ríos cantó una canción, la primera fue 'Provincia de San Luis' y el segundo poema, 'La Mudanza', que se trata de aquel momento en que me vine de Cruz Alta a Villa Mercedes, para mí fue un gran dolor y desarraigo. Entonces en ese poema nombro todo eso y el barrio en la actualidad. Verónica acompañó luego con su música, tocó el tango ‘La casita de mis viejos’ y eso también fue maravilloso”.

La saga continuará con dos libros más, “De mis manos al papel” es el próximo y saldrá en septiembre, “va a ser en prosa y tratará de relatos, leyendas y vivencias, tanto familiares como de otras personas y lugares”. Y el quinto se llamará “De mis manos para vos”, aquí la autora recopilará todos los relatos que no entraron en los anteriores libros.

MM