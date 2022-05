María Neder reeditó "Lectora a domicilio"

Una vista inmejorable al lago de Potrero de los Funes fue testigo de la presentación de la reedición de la novela de María Neder, “Reading Edge. Lectora a domicilio”. La bienvenida a la nueva edición de la novela fue parte del Primer Salón de Arte San Luis y se realizó en el segundo piso de la Caja de los Trebejos del hotel internacional. A la autora la acompañó Rosa Soria Boussy como presentadora.

Cuando María se trasladó de Buenos Aires a San Luis, allá por 1994, llevaba dos libros en su haber y su incipiente primera novela que estuvo en pausa durante varios años. Las tareas que comenzó a desarrollar en la provincia detuvieron el proyecto por un tiempo. Pero una edición del Programa BAS XXI trajo la posibilidad de terminar esa obra tan preciada para ella.

“Las y los colegas que me conocían y sabían de la existencia de esta novela inconclusa me convencieron para que me presente con ese proyecto en BAS XXI para terminarla, por eso se editó y enseguida estuvo en la Biblioteca Pública Digital de San Luis. Empecé a escribirla en Buenos Aires, antes de radicarme acá, y la concluí en 2006”, recordó María en una charla con ETC.

Cuando llegué a San Luis escribí mi primer libro de poesía ‘Cuando octubre’, que tuvo una súper presentación". María Neder, escritora.

Según explicó la autora, la novela no fue corregida ni modificada en esta reedición de Editorial Leviatán. Sin embargo, María sumó un prefacio donde relata una cronología del proceso creativo del libro.

También la nueva edición contiene un posfacio con notas críticas y comentarios de alto valor literario realizadas por Tununa Mercado, la reconocida narradora y ensayista argentina Gloria Pampillo, el periodista Vicente Muleiro, José Manauta y Rocío González.

"Además, agregamos una relectura analítica riquísima que realizó en 2016 Maximiliano Ponce, publicada en su momento por Caminos de Tinta”, explicó la autora.

Cuando el año pasado Neder se enteró de la posibilidad de reeditar la novela, le pidió a Soria Boussy, quien el fin de semana fue parte fundamental del día de San Luis en la Feria del Libro, que la presentara. En ese momento, los organizadores del salón de artes que termina la semana que viene se enteraron y quisieron sumar el acto al encuentro provincial.

La novela trata sobre una mujer relativamente joven, que —según indicó— no tiene nada que ver con su propia vida. “Lo único que adopta el personaje —que yo hice que adoptara— es el bagaje de lectura de los fundamentales escritores universales. Hay mucha recurrencia a 'El retrato de Dorian Gray', hay textos intercalados, y el juego y la importancia de la lectura en voz alta. Además, habla sobre el enfrentamiento con la máquina de lectura, porque Reading Edge es una máquina que existe y que había salido en aquella época para gente con disminución visual”, explicó Neder.

"Reading Edge. Lectora a domicilio" tendrá su presentación en Buenos Aires el 13 de mayo a las 18 en Hasta Trilce.

MM