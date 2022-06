"Lobito" Fernández: "Fue lindo ver la cancha llena otra vez"

El "Lobo" sueña y la ilusión no se la quita nadie a GEPU, ya que el equipo está en semifinales de la Conferencia Norte de la Liga Federal de Básquet. Tras una Fase Regular casi perfecta en la Región Cuyo —17 triunfos y 1 derrota— y luego de dejar en el camino a Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero (2-0) y Talleres de Tafí Viejo (2-1), se viene Belgrano de Tucumán. Y su entrenador, Gustavo "Lobito" Fernández, ya comienza a planificar lo que será ese duelo al mejor de tres juegos, con inicio de la serie en el "Jardín de la República".

"Por lo que vimos, Belgrano es similar a Talleres de Tafí Viejo, con una dinámica de juego parecida", adelantó el entrenador. Y continuó: "Esto de llegar a instancias decisivas te genera las mismas sensaciones de siempre, sin importar cuántas veces las hayas vivido. Los deseos de seguir avanzando, de mejorar, todo eso entra en juego ahora donde te quedás en el camino o seguís rumbo al objetivo".

La serie de cuartos de final no fue para nada fácil, pero el "Lobo" tuvo un plus el último viernes y sábado en el "Emilio Perazzo": una enorme convocatoria en las tribunas. "Hace un tiempo deseaba que la gente apoyara al equipo y se convirtió en un objetivo. Teníamos que incentivar que la gente vuelva a la cancha y eso se logró. Lo puedo comparar con las veces que estuve como jugador acá; en mi primer año se llenaba la cancha con gente que no sabía si era de GEPU o si era de San Luis o si le gustaba el básquet. Pero apoyó y desde ahí nunca se detuvo a lo largo de ese proceso inolvidable. Teniendo ese antecedente como jugador, quiero tenerlo como entrenador; y la verdad es que el otro día fue lindo ver la cancha llena otra vez", dijo Fernández.

También lo dejó con buenas sensaciones la actuación de su equipo, que pudo sobreponerse a la presión de estar obligado a ganar ambos juegos para seguir en carrera. "Supuestamente tenés una ventaja deportiva de definir en casa, pero al perder el primer punto ya venís match point. Sería diferente si fuera uno de local, uno afuera y definir en casa. Pero así está dado; y por eso le doy valor a los dos partidos que ganamos", subrayó el oriundo de Río Tercero.

Y agregó: "En el primer partido, en el primer cuarto y medio parecía que tenían ellos más el control del juego, pero nos fuimos al vestuario con diez puntos arriba en uno; y al día siguiente con ocho de margen. En el tercer cuarto sacamos la ventaja en ambos juegos de 15 y 17 puntos, respectivamente".

También dejó en claro que se habló con el plantel sobre aquel tercer cuarto para el olvido en suelo tucumano, que le dio la ventaja a Talleres en el primer punto. "Pasó que ante Avellaneda en Santiago jugamos muy enchufados, metidos y certeros, y eso nos permitió irnos al descanso 30 puntos arriba. Talleres fue diferente. Ya nos pasó una vez y puede volver a ocurrir, pero anhelo que la respuesta del equipo sea diferente. Solo quiero que compitamos en todo momento; si eso sucede me quedaré más tranquilo".

Ya con 23 juegos esta temporada, hay algo que le da confianza y tranquilidad al DT y a todo su cuerpo técnico: "El juego que pretendíamos creo que lo encontramos. El equipo fue construyéndose poco a poco y eso está bueno. Las mejores que puede haber en un playoff son detalles, puntos más específicos. Lo importante se logró antes porque para jugar un playoff tenés que saber quién sos. Difícilmente se llegue con una identidad a esta instancia y ahora queramos hacer otra cosa. No creo que sea conveniente".

Quedan dos playoffs para definir al campeón de la Conferencia Norte. Ese equipo ascenderá a la Liga Argentina y la ilusión de que GEPU ocupe ese lugar está latente. "El ascenso está dando vuelta siempre, sería difícil ocultarlo. Aunque a la hora de jugar debemos enfocarnos y poner la energía en cada partido, porque esto es punto a punto. Yo advertí a todos que quedaban tres playoffs; ahora faltan dos, es un número real que tenemos que ir a buscar. Tenemos que saber que con cuatro triunfos se logrará el objetivo más grande", concluyó el "Lobito", quien sueña con darle una alegría al pueblo puntano, tal como lo hizo como jugador.

Redacción