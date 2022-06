Aviador Origone empezó a disfrutar una obra valiosa

Aviador Origone dio un paso importante en su larga y rica historia deportiva. Sobre la ruta provincial 2b, frente al barrio La Ribera, el club villamercedino comenzó a disfrutar un predio con varias obras que los socios e hinchas esperaban hace tiempo, entre ellas un estadio de fútbol en el que ya jugó de local.

Además, empezó a funcionar la escuela de fútbol femenino "Martina del Trecco", nombrada así en honor a la jugadora con paso por la "Franja" que hoy se desempeña en River Plate.

Las nuevas obras en el predio de casi 4 hectáreas representan un salto de calidad para Aviador, que ahora tiene un estadio con dos tribunas, cabina de transmisión, vestuarios, baños, utilería, cafetería, oficina, dormitorios, tres canchas auxiliares y dos de césped sintético. Una infraestructura muy valiosa que se logró en una primera etapa de las dos proyectadas por los dirigentes villamercedinos.

Canchas de césped sintético. Representan un desarrollo clave. Foto: Juan Andrés Galli.

"Es un canje de llave por llave (con una empresa). Cuando termine la primera parte entregamos unos terrenos. No es que no lo usábamos, teníamos la cancha, un saloncito y nada más. Estuvimos un año haciendo proyectos y poniéndonos de acuerdo. Era la manera para que no se manejara nada de dinero y nos parecía lo más viable", comentó el presidente de la institución Pedro Sacchi, quien señaló que en esta primera parte falta finalizar la pista de atletismo.

"Estamos muy contentos. Nos hemos dado cuenta de la dimensión de lo que se ha logrado. Ahora uno está sorprendido y la gente que va por primera vez no se lo hubiera imaginado nunca", agregó.

Fundada el 25 de agosto de 1908, la "Franja", que supo tener sede por avenida 25 de Mayo, busca llegar a lo que fue en el pasado: "La idea es recuperar las disciplinas que teníamos en el otro club y la masa societaria, que era muy buena".

Actualmente, Aviador desarrolla únicamente la práctica del fútbol, con el énfasis puesto a corto plazo en la rama femenina.

El sector de dormitorios. Cuenta con 20 camas para recibir delegaciones o para que concentren los equipos. Foto: Juan Andrés Galli.

"Hoy todo se basa en el fútbol, que era lo que nos había quedado. Ahora arrancó el femenino, que se había disuelto y lo estamos recuperando con una escuelita (infantil) que lleva el nombre de Martina del Trecco", aseveró Sacchi.

Finalizada la primera etapa, se pondrá en marcha la segunda en el predio ubicado por calle Chacabuco e Iván Roca, bajo la misma metodología de llave por llave.

"En la segunda etapa se va a construir un polideportivo con tribunas y baños, dos canchas de pádel, dos de tenis, dos de césped sintético y un playón al aire libre", subrayó el dirigente, quien apuesta a una apertura social: "Ahora tenemos instalaciones; antes no teníamos prácticamente nada y se fueron yendo los socios".

Foto: Juan Andrés Galli.