Día de la Bandera: "Que brille como en el Mundial"

En el año 2012 tuve la oportunidad de hacer un intercambio estudiantil y residir durante un semestre en México. Fue en la segunda mitad del año, lo que me permitió vivir una de las celebraciones más importantes para el país azteca: el Día de la Independencia. Cada 15 de septiembre, los mexicanos conmemoran el grito que encendió la gesta libertadora liderada por el cura Miguel Hidalgo, en 1810.

Ese día, hace diez años, Pachuca, la ciudad en la que yo residía, se tiñó de verde, blanco y rojo. No había rincón, vidriera, esquina, escuela o pasillo que no estuviera adornado con los colores de su Nación. No solo había banderines por doquier, sino que se organizaron ferias, espectáculos, había música folclórica sonando en las calles y la gente se puso sus camisetas, se pintó los rostros y celebró como yo nunca antes había visto que se festejara una fiesta patria.

Hoy, 20 de junio, en Argentina recordamos el día de nuestra Bandera. Y nunca pude observar en nuestro país el fervor que vi en México aquel día. Solo hay una ocasión, que se repite cada cuatro años, en la que se experimenta un clima similar: la Copa Mundial de Fútbol.

Lejos estoy de intentar decir que una competencia deportiva no merece que nos asalte un sentimiento nacionalista y saquemos a relucir la celeste y blanca. Bienvenida sea la excusa para hacer flamear nuestros colores, para unirnos por una causa común, para abrazarnos ante las alegrías y las tristezas que nos dejen los resultados.

¿Pero no sería bueno que no haya que esperar cuatro años para enorgullecernos de ser argentinos e “hinchar” por el bien de nuestro país?, ¿no sería emocionante ver a los niños agitar la Bandera algún 20 de junio o a los más grandes pintarse las caras cualquier 9 de julio?

Si algo podemos aprender del fútbol es que la pasión se contagia. Nada incentiva más a alentar que toda una cancha cantando a viva voz o que toda una tribuna que arroje papeles al viento con los colores de su equipo. Nunca sentí ese fervor en las mañanas en las que nos moríamos de frío en el patio de la escuela, mientras algunas voces dormidas y una grabación de antaño entonaban como podían el “Aurora”.

Por eso espero por ver jugar a la “Scaloneta”, porque es también una forma de hablarles a mis hijos de lo que es Argentina, de cuáles son nuestros símbolos, nuestras tradiciones y nuestras canciones. Para que crezca en ellos ese amor que, pese a todo, le tenemos a este pedazo de tierra. Para que la Bandera brille como en el Mundial, no solo en noviembre ni tampoco hoy, sino todos los días.