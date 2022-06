Gustavo Morla: "Tendremos que mejorar para revertir la serie"

Como hace 15 días en Tucumán, pero esta vez ante Belgrano, GEPU cayó sin atenuantes por el primer partido de la serie al mejor de tres correspondiente a los playoffs de semifinales de la Conferencia Norte de la Liga Federal de Básquet.

El "Patriota" se hizo fuerte en casa y derrotó 104-79 a GEPU de San Luis. El local sacó la diferencia durante el primer tiempo, para luego acomodarse y manejar un partido que jamás peligró.

GEPU estuvo errático y no tomó buenas decisiones. Esas falencias se las hizo pagar muy caro el dueño de casa, que con el correr de los cuartos estiró la brecha y esa diferencia se hizo indescontable para los puntanos.

"Nos encontramos avasallados en el primer cuarto con la alta efectividad de tres tiros que tuvo Belgrano pasando los primeros 5 minutos. Luego, cuando nos pusimos en juego, cerramos mal el segundo cuarto y ya el segundo tiempo fue una consecuencia de lo que pasó en el primero", detalló Gustavo Morla, ayudante de campo del DT Gustavo Fernández.

En el equipo vencedor se destacó un buen trabajo defensivo, que quedó de manifiesto en los datos sobre los rebotes: 31 sobre 38 se conquistaron bajo el propio aro. Esa labor le permitió al equipo de Mario Vildoza mantener a su rival con un goleo bajo.

12 puntos

Fue la diferencia del primer cuarto a favor de Belgrano de Tucumán (28-16). Para el técnico de GEPU, este período marcó al resto del partido. Los otros cuartos terminaron: 24-17, 33-21 y 19-25. Solo en el último el "Lobo" puntano pudo descontar algunos puntos.

Pero Belgrano también rindió en ataque. Apostó mucho al triple, y no le fue mal: anotó 17, lo que implica una cosecha de 51 puntos por esa vía. Matías Acosta comandó la ofensiva, con 22 puntos, y en total seis jugadores finalizaron con doble dígito en puntos.

"Ellos jugaron con altos porcentajes en todos los puestos. Es un equipo sólido, pero consideramos que lo que pasó no nos deja margen para el análisis específico. Tenemos que ver qué podemos corregir. El partido fue una conjunción, ya que los mismos periodistas locales nos comentaron que nunca habían visto jugar tan bien a Belgrano. Eso no le quita mérito en absoluto, pero tuvieron ese partido en donde les salió todo bien y a nosotros no", sentenció Morla.

GEPU jamás se sintió cómodo. Incluso se cargó de faltas y mandó muchas veces a Belgrano a la línea de libres. En su mejor momento logró un recorte de puntos, pero jamás bajó de una diferencia de ocho en contra.

“Tuvimos un buen juego. La clave estuvo en la defensa, somos un equipo que puede anotar, y cerrarnos atrás nos hizo sacar una buena diferencia desde temprano. Tenemos nuestra manera de jugar y vamos a seguir así, nos hace bien y complica a los rivales”, dijo el base santiagueño Nicolás Kalalo.

Desde las 21 del viernes se disputará el segundo juego en el "Emilio Perazzo" de San Luis.

"Al igual que el primer partido ante Talleres, el equipo no tuvo una reacción ante la adversidad. Por suerte eso lo dimos vuelta en San Luis; la idea es hacer lo mismo en esta llave. Tendremos que corregir las cosas que hicimos mal, y poner todo para conseguir dos triunfos que nos permitan seguir soñando", cerró Morla.

Redacción / NTV