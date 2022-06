Muestra de Jonatan Kluk, una expresión artística en continuo movimiento

Una colección de papeles y objetos para dibujar se mantienen en constante movimiento en un mesón donde el artista Jonatan Kluk los resignifica a cada momento. La muestra “Sincronizarse con la velocidad del cambio” es la expresión de la dinámica que se genera entre el observador y el objeto que ve. La exposición continuará en la Casa del Poeta, en Merlo, hasta el 7 de julio. La entrada es libre y gratuita.

El artista visual, que reside en Cortaderas hace cuatro años, comenzó, casi sin querer, una colección de elementos como maderas, grafitos en polvo, piedra, carbón, sobre todo papeles de diferentes tipos que utiliza para realizar sus ilustraciones, todos relacionados con su entorno natural, que es el paisaje de su localidad.

"Establecí una cercanía con esos materiales, que son lo que voy encontrando en el camino y sobre todo el papel que, como soy ilustrador, me gusta ese soporte, y tengo bastantes de diferentes gramajes y tipos. Son objetos que atesoraba para usarlos, pero me di cuenta de que los tenía solo porque me gustan mucho", contó Kluk.

Es la primera vez que hago una muestra estática. Por lo general son obras efímeras, que duran un momento". Jonatan Kluk, artista visual.

Cuando empezó a dedicarse más a la práctica artística, se percató de que los objetos tenían un movimiento, y radicaba en sacar esas piezas de su lugar y ponerlas en una mesa para comenzar a dibujar. "En ese momento —recordó— me costaba mucho concentrarme y no me daba cuenta de que lo que me interesaba al final no era lo que iba a producir con eso, si no lo que se estaba produciendo en el momento. Era este orden de lo material, buscar esas escalas, distancias y diferentes valores".

"En esa práctica encontramos —él y una colega— algo que nos empezó a gustar del movimiento que se producía en ese despliegue de los materiales. Así surgió el trabajo; fue como empezar a darnos cuenta de que lo que estábamos produciendo no se hacía por el hecho de hacer algo con esos materiales, sino que se hacía en el momento en que lo empezamos a hacer".

El artista explicó que tiene que ver con hacer en el momento presente con lo que hay, "con ese camino que se crea con lo que uno se va encontrando".

La muestra tiene tres partes, "una que son cuadros con ilustraciones; otra donde hay una mesa que es más instalación, y hay otras obras que se crearon en el momento en la Casa del Poeta, que son superposiciones de papeles a modo collage".

"Se crean unos paisajes que adquieren una poética propia, el observador genera su propio recorrido porque puede encarar esa mesas por cualquier lado y entender sin que haya una herramienta que diga o condicione al espectador y le diga qué es lo que tiene que ver", sostuvo.

MM