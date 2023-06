Jonatan Kluk presenta su muestra "la sombra es un invento de la montaña"

Si tuviera que elegir una sola disciplina se queda con varias, porque en su vida el arte es el verdadero eje. Jonatan Kluk indaga por la fotografía, la pintura y la poesía, y lo expone en “La sombra es un invento de la montaña”, la muestra que inaugura hoy a las 19 en el Centro Cultural Puente Blanco y se podrá visitar hasta el 21 de julio con entrada libre y gratuita.

Jonatan nació en Buenos Aires y hace seis años vive en Cortaderas, el pueblo del norte puntano que le dio la tranquilidad que necesitaba con su familia, aunque por su trabajo sigue conectado con la gran ciudad y con la capital puntana. La serranía que rodea a su pueblo es una de las tantas inspiraciones que encontró Kluk para la investigación poética que se transformó en la instalación artística que hoy presenta, ganadora de la convocatoria de artes visuales a la que la Secretaría de Cultura llamó hace unos meses.

“Intenté registrar posibles relaciones entre las sierras y las sombras, el cuerpo con la oscuridad, la soledad y los fantasmas o las entidades y la proyección”, contó el artista, quien, a través de las exploraciones que realizó por paisajes montañosos, construyó escenarios que se mezclan con provocaciones íntimas, diálogos introspectivos y miradas abstractas sobre escenarios desoladores.

Las fotografías pertenecen a diferentes territorios montañosos del país que Jonatan recorrió desde el norte hasta el sur. Fueron tomadas entre 2004 y 2023, por lo que el artista las consideró “una especie de cuaderno de viaje de mis últimos 20 años”. Kluk agregó que todo lo que registró se aproxima a sus propios cambios, reflejos y sombras que se transformaron en su refugio y que conserva una esencia indescifrable pero perceptible.

Para agendar

Hasta el 21 de julio

De 9 a 19

Lugar: Centro Cultural Puente Blanco

Entrada: gratis

“La muestra propone un recorrido conceptual que pasa, además de la fotografía, por el dibujo y la poesía. Invito a la reflexión sobre la búsqueda propia en el entorno que nos rodea”, explicó.

“Las sombras…” resultó seleccionada entre casi 200 proyectos que se presentaron en la convocatoria y el premio era la exposición en alguno de los edificios culturales de la ciudad de San Luis.

Kluk ya tiene experiencia en dar a conocer públicamente sus obras. El año pasado expuso su muestra “Sincronizarse con la velocidad del cambio” en la Casa del Poeta, en la Villa de Merlo. En San Luis, la que comienza hoy es la segunda muestra individual que organiza.

Jonatan trabaja como ilustrador y también es fotógrafo. En ese lugar se encuentra hace más de una década y además es diseñador para diferentes proyectos de danza, teatro y música. Como si todo eso fuera poco, desarrolla su obra personal y al mismo tiempo estudia en la Universidad de los Comechingones la Licenciatura en Arte.

“Desde que tengo memoria me gusta dibujar y a medida que se transformó en mi oficio, adquirí otras disciplinas. También me gusta investigar y actualmente me muevo de forma colectiva con otros artistas de la zona donde vivo con quienes tejo redes de contención y ayuda mutua para seguir trabajando con fuerza”, concluyó el expositor.

Redacción/MGE