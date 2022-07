EFI Juniors está a un paso de alcanzar la gloria en Primera A

Dos equipos llegaron con chances de quedarse con el Torneo Apertura en la máxima división del fútbol puntano a la última fecha: EFI Juniors y Huracán.

Claro que el "Tricolor" es el gran candidato ya que es el único puntero con 40 puntos y lleva una diferencia de tres unidades tras un gran torneo en donde ganó 13 partidos, empató 1 y solo perdió 2.

Mañana, EFI Jrs. intentará dar la vuelta olímpica cuando visite a El Lince a partir de las 16. Con el empate le alcanza para no depender de nadie. En caso de lograr el título será el primero del elenco de Av. Fuerza Aérea en la máxima división del fútbol de San Luis.

Para llegar con esa ventaja, fue vital el triunfo que consiguió el pasado fin de semana 1-0 ante Deportivo La Punta con gol sobre el final de Franco Ledesma.

El otro equipo que aún sueña es Huracán, que mañana recibirá en La Ripiera —también a las 16— a Villa de la Quebrada, cuarto en el certamen. El "Globo" está obligado a ganar y esperar que EFI Juniors no sume para jugar un desempate.

En su última presentación, Huracán le ganó 2-0 a Defensores de Nogolí con goles de Diego Farías e Ignacio Aman.

De esta manera, los dos partidos en donde estará centrada toda la atención se jugarán en la zona sur de la capital provincial, a tres cuadras de distancia.

En tanto, Juventud, que viene de ganarle 3-0 a Defensores del Oeste, intentará quedar lo más arriba posible en la tabla. Mañana a las 16 visitará a Dep. Koslay.

Además, en la última fecha, jugarán —mañana a las 16—: GEPU vs. Defensores de Nogolí, Defensores de Potrero vs. CAI San Luis, Victoria vs. Sol de Mayo, Cruz de Piedra vs. Unión San Luis y Deportivo La Punta vs. San Antonio de Estancia Grande. El martes a las 15:30 cerrarán Defensores del Oeste vs. Estudiantes.