Estacioneros aún no definen si continúa el cobro con crédito

El escenario se advierte en todo el país. Los propietarios de estaciones de servicio aducen una baja rentabilidad con este tipo de transacciones. En un principio, se había informado que a partir de mañana (en todo el territorio argentino) las empresas del sector no recibirían más tarjetas de crédito, pero desde la Cámara de Expendedoras de Combustible y Afines de San Luis marcaron que la medida recién será confirmada (o no) a mitad de semana. “No se tomó todavía una decisión, estamos a la espera de una respuesta que nos van a dar la semana que viene. Calculo que hasta el martes o miércoles no vamos a tener definición sobre este tema”, detalló a El Diario de la República, José Gianello, presidente de la cámara.

La medida fue adelantada hace pocas semanas por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) a medios nacionales; a nivel local, Gianello no descartó tomar la misma determinación.

En contrapartida, los estacioneros proponen que las comisiones de las empresas emisoras de tarjetas pasen del actual 3 por ciento al 0,5 por ciento y que las acreditaciones de los montos lleguen a las firmas del rubro en 48 horas y no en dos semanas, como ocurre actualmente.

En Santa Fe, estas condiciones fueron respaldadas por un fallo judicial a favor de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), que nuclea a las estaciones de servicio de la provincia litoraleña. “Es lo que la gente usa para financiarse una vez que llegan a fin de mes”, admitió Gianello sobre una modalidad de pago de la que aún no hay definiciones.