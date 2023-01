Sanyo, con la ilusión intacta para el 2023

Daniel "Sanyo" Gutiérrez (39) cumplió con su ritual casi sagrado de pasar una buena parte de sus vacaciones en su querido San Luis. La tierra que lo abraza con amistades y familia, la provincia que de alguna manera lo reinicia y le carga los poderes y las pócimas que "El Mago" administrará para maravillar a todos durante el año.

Va a ser un año especial para "Sanyo", que unirá nuevamente su juego a "La Leyenda" de Pehuajó, Fernando Belasteguín (44), considerado el mejor jugador de todos los tiempos, en busca de profundizar una pareja que tuvo un primer experimento de seis meses en 2021 y que regaló pádel de alto vuelo, pero menos del que a los y las fanáticas les hubiera gustado ver.

En las canchas que visitó desde niño en la provincia, y recibiendo el cariño que siempre le brinda la gente, "Sanyo" se prepara para una temporada que sabe que le demandará mucho a su físico, para intentar maquillar las hojas vividas de los almanaques.

—Año nuevo e ilusiones nuevas, ¿cómo va la preparación?

—Por suerte sigo empezando los años con la misma ilusión de mucho tiempo atrás y eso es lo más importante, porque si mantenés ese sentimiento entrenás mucho mejor, sufrís mejor los entrenamientos. Estamos haciendo una parte física muy dura, porque a medida que pasan los años tenemos que estar más finos, así que muy contento con la preparación física; estamos pasándola un poco mal, pero lo estamos disfrutando. Con el pádel vamos de a poco, haciendo ejercicios fijos, pero en ese aspecto tenemos más tiempo, es algo que no perdemos y sentimos que vamos a tener que darle mucha más importancia a estar bien físicamente.

—¿Creés que les va a costar poder imponerse desde lo físico contra parejas muy jóvenes?

—Evidentemente, nosotros vamos a tener la ventaja de que a nivel mental no fallamos tanto. No quiere decir que no suframos, por supuesto que lo hacemos y que nos pasan cosas y nos falta confianza en algún momento, pero sabemos buscar la manera de salir adelante. Somos viejos mañosos y eso nos da seguridad, entonces creo que los dos sabemos que tenemos que llegar de la mejor manera en lo físico. Yo por mi parte estoy entrenando a full, dejando todo lo que tengo y a ver si en esta segunda etapa con "Bela" podemos limar esas asperezas a nivel deportivo que hicieron que en la primera etapa no pudiéramos cuadrar. Creo que ahora con el diario del lunes, porque sabemos nuestros defectos y nuestras virtudes, creo que vamos a ser mucho más fuertes. Siento que esta etapa puede ser mucho más bonita que la primera.

—¿Cómo ves el circuito actual con los cambios de parejas, y para qué están ustedes? ¿Pueden ser Nº 1?

—Lo primero que hablamos con Fernando es no ponernos ningún objetivo de ese nivel. Evidentemente, los años pasan y para ser los N° 1 del mundo se necesita tener un gran año, no solo momentos. No podés lograrlo con una buena racha de tres meses, y ahí nosotros sabemos que tenemos nuestras carencias físicas. Creo que hay tres parejas dentro de las cuatro mejores que son muy fuertes: Juan Lebrón y Alejandro Galán, los N° 1; "Los Súper Pibes" (Franco Stupazuk y Martín Di Nenno), que se volvieron a juntar y yo creo que son grandes candidatos a dominar el circuito, son chicos muy jóvenes de edad y muy maduros de mente; y tercero la magia y la explosividad que van a tener Agustín Tapia y Arturo Coello. Creo que estas tres parejas son las que van a marcar el camino y nosotros vamos a intentar seguir ese camino. Quién te dice que a mitad de año volvemos a hablar y tengo que decirte que las cosas nos salieron muy bien y que podemos pelear por ese puesto.

—¿Pueden dos animales competitivos como son vos y "Bela" jugar sin ponerse presión?

—Digamos que el objetivo no será ser los Nº 1, nuestro objetivo será estar sanos, seguir ilusionados con jugar cada torneo y si aparece la posibilidad de pelear lo máximo, lo vamos a hacer a muerte, eso tenelo por seguro. Pero no es nuestro objetivo primordial.

—¿Cómo fue este tiempo de descanso en San Luis?

—La he pasado muy bien y muy lleno de actividad también. Este año tuvimos el bautismo de mi hijo, cumpleaños, el casamiento de mi sobrino, los 50 años de mi hermana. La pasé de fiesta en fiesta. Por suerte la familia de mi mujer pudo venir casi completa, se han unido a la mía y estamos disfrutando mucho el tiempo que pasamos juntos, y disfrutando de San Luis, que para mí siempre es mi cable a tierra.

—¿Cuáles son las próximas fechas, cómo sigue tu calendario?

—Como me quedo tan poco tiempo en el país hice una sola exhibición que es el InCup de La Rioja (ayer). Después el 2 de febrero me vuelvo a España, nos juntaremos con

"Bela" el 4 y la idea es sacar unos 10 entrenamientos antes del primer torneo.

—¿Cómo va el proyecto de la academia con Juan Carlos Ferrero?

—Por suerte la academia va muy bien, vamos despacio por elección, queremos dar pasos firmes, sin generar muchas expectativas. Estoy aprendiendo mucho de Juan Carlos y su academia que es muy prestigiosa, de hecho tiene al mejor jugador de tenis del planeta como es Carlos Alcaraz, y estamos copiando ese formato. En el pádel no existe, esta es la primera academia a puertas cerradas del mundo y no nos queremos equivocar. Por suerte la respuesta que tenemos hasta este momento es muy buena.